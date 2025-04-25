Жогорку Кенеш объявил прием предложений о кандидатах в Совет по делам правосудия

Жогорку Кенеш объявил о приеме письменных предложений от юридической общественности по выдвижению кандидатов в состав Совета по делам правосудия. Об этом сообщает пресс-служба парламента.
В соответствии с конституционным Законом «О Совете по делам правосудия» лица, рекомендуемые в состав совета:
- должны быть гражданами КР не моложе 40 лет;
- должны обладать безупречной репутацией, пользоваться уважением в обществе;
- не должны иметь гражданство иностранного государства;
- не должны состоять в какой-либо политической партии;
- не должны иметь судимости, в том числе снятой или погашенной.
Членом совета также не может быть лицо, подозреваемое или обвиняемое в совершении преступления либо в отношении которого уголовное преследование прекращено по нереабилитирующим основаниям.
Членом совета от юридической общественности может быть лицо, достигшее 40-летнего возраста, имеющее высшее юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не менее 15 лет и не состоящее на государственной или муниципальной службе.
Члены совета не вправе участвовать в суде в качестве представителей сторон и адвоката.
Членами совета не могут быть лица:
- ранее освобожденные от должности судьи КР в связи с небезупречным поведением;
- уволенные из правоохранительных органов или органов прокуратуры в связи с дискредитацией звания сотрудника правоохранительного органа или органа прокуратуры или лишенные лицензии на право занятия адвокатской или нотариальной деятельностью;
- недееспособные или ограниченно дееспособные;
- работающие в органах местного самоуправления или в органах управления предприятий, организаций, где доля государства составляет 50 и более процентов;
- состоящие на службе в правоохранительных органах или органах прокуратуры, а также находящиеся в распоряжении кадров данных органов;
- состоящие в зарегистрированном списке кандидатов в депутаты ЖК.
Выдвижение претендентов осуществляют уставные органы общественных объединений юристов, имеющих не менее пяти лет практической деятельности.
Общественное объединение юристов вправе выдвинуть в состав совета до четырех кандидатов включительно. Соответствующее решение общественного объединения, оформленное в соответствии с его учредительными документами, направляется в парламент вместе с копией свидетельства о регистрации общественного объединения.
Документы принимаются до 18.00 22 мая 2025 года по адресу: город Бишкек, проспект Чуй, 205, Жогорку Кенеш. Контактный телефон: 639271.