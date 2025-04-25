Жогорку Кенеш объявил прием предложений о кандидатах в Совет по делам правосудия

Жогорку Кенеш объявил о приеме письменных предложений от юридической общественности по выдвижению кандидатов в состав Совета по делам правосудия. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

В соответствии с конституционным Законом «О Совете по делам правосудия» лица, рекомендуемые в состав совета:

должны быть гражданами КР не моложе 40 лет;

должны обладать безупречной репутацией, пользоваться уважением в обществе;

не должны иметь гражданство иностранного государства;

не должны состоять в какой-либо политической партии;

не должны иметь судимости, в том числе снятой или погашенной.

Членом совета также не может быть лицо, подозреваемое или обвиняемое в совершении преступления либо в отношении которого уголовное преследование прекращено по нереабилитирующим основаниям.

Членом совета от юридической общественности может быть лицо, достигшее 40-летнего возраста, имеющее высшее юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не менее 15 лет и не состоящее на государственной или муниципальной службе.

Члены совета не вправе участвовать в суде в качестве представителей сторон и адвоката.

Членами совета не могут быть лица:

ранее освобожденные от должности судьи КР в связи с небезупречным поведением;

уволенные из правоохранительных органов или органов прокуратуры в связи с дискредитацией звания сотрудника правоохранительного органа или органа прокуратуры или лишенные лицензии на право занятия адвокатской или нотариальной деятельностью;

недееспособные или ограниченно дееспособные;

работающие в органах местного самоуправления или в органах управления предприятий, организаций, где доля государства составляет 50 и более процентов;

состоящие на службе в правоохранительных органах или органах прокуратуры, а также находящиеся в распоряжении кадров данных органов;

состоящие в зарегистрированном списке кандидатов в депутаты ЖК.

Выдвижение претендентов осуществляют уставные органы общественных объединений юристов, имеющих не менее пяти лет практической деятельности.

Общественное объединение юристов вправе выдвинуть в состав совета до четырех кандидатов включительно. Соответствующее решение общественного объединения, оформленное в соответствии с его учредительными документами, направляется в парламент вместе с копией свидетельства о регистрации общественного объединения.