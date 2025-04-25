В комплексе «Ата-Бейит» появится Аллея Героев Кыргызской Республики

Кабинет министров КР внес изменения в постановление о статусе историко-мемориального комплекса «Ата-Бейит». В соответствии с новым документом в комплексе откроется Аллея Героев Кыргызской Республики.

Решение принято в целях увековечения памяти выдающихся личностей, внесших значительный вклад в развитие страны.

Расходы, связанные с созданием аллеи, будут покрываться за счет средств, предусмотренных Министерству культуры, информации, спорта и молодежной политики КР на 2025 год и последующие годы, а также за счет других, не запрещенных законодательством источников финансирования.

Постановление официально опубликовано 25 апреля и вступит в силу через 10 дней.