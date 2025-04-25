Глава МИД РФ назвал Трампа единственным лидером, согласным с риторикой Москвы

Глава МИД России Сергей Лавров назвал президента США «единственным лидером на Земле», который согласен с риторикой Москвы относительно Украины и НАТО. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

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По словам Сергея Лаврова, РФ готова заключить мирное соглашение по Украине, но только хочет «настроить» некие детали этого документа, а также назвал Дональда Трампа «единственным лидером на Земле», который, как и Москва, полагает, что причина войны — это сближение Украины с НАТО.

«Президент Соединенных Штатов считает — и, я думаю, правильно считает, что мы движемся в правильном направлении, — сказал он. — В заявлении президента упомянуто соглашение, и мы готовы достигнуть его, но есть еще определенные пункты, элементы этого соглашения, которые нуждаются в тонкой настройке, и мы заняты этим процессом».

Глава МИД России также добавил, что продолжаются контакты с американской стороной по ситуации в Украине.

«...президент Трамп — это, возможно, единственный лидер на Земле, который признает необходимость разобраться с коренными причинами этой ситуации. Он сказал, что это была огромная ошибка — втягивать Украину в НАТО, и это была ошибка администрации Байдена, и он хочет ее исправить», — уточнил Сергей Лавров.