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Власть

В ФАО оценили усилия Кыргызстана в развитии сельского хозяйства

Садыр Жапаров провел встречу с генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюем. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, обсуждались ключевые вопросы продовольственной безопасности, адаптации к климатическим изменениям и устойчивого развития аграрного сектора Кыргызстана.

Пресс-служба президента
Фото Пресс-служба президента. Президент Садыр Жапаров встретился с Генеральным директором ФАО Цюй Дунъюем

Президент подчеркнул, что сотрудничество с ФАО играет важную роль в решении актуальных проблем сельского хозяйства и экологии в стране. Он отметил, что благодаря ее поддержке разработаны и внедрены важные программы, направленные на развитие аграрной отрасли, улучшение продовольственной безопасности и внедрение инновационных технологий, таких как зеленые биотехнологии и искусственный интеллект.

Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй в свою очередь высоко оценил усилия правительства Кыргызстана, отметив важность географического положения страны и уникальные природные условия для устойчивого развития сельского хозяйства. Он также выразил удовлетворение по поводу подписания соглашения о создании представительства ФАО в Кыргызстане, что, по его словам, откроет новые горизонты для углубления сотрудничества.

В заключение стороны выразили уверенность, что отношения между Кыргызстаном и ФАО будут продолжать укрепляться, способствуя долгосрочному развитию агропромышленного комплекса страны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/327255/
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