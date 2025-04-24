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Власть

Камчыбек Ташиев принял участие во встрече глав спецслужб стран Центральной Азии

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев принял участие в первой встрече руководителей спецслужб государств Центральной Азии, которая состоялась в Ташкенте (РУз). Об этом сообщает пресс-центр ведомства. 

В мероприятии приняли участие главы органов безопасности и специальных служб Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Кыргызстана.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ. Встреча руководителей спецслужб государств Центральной Азии в Ташкенте

Встреча посвящена вопросам развития регионального взаимодействия в сфере борьбы с международным терроризмом, экстремизмом и транснациональной организованной преступностью. Участники обсудили текущее состояние и перспективы обеспечения региональной безопасности, обменялись аналитической информацией об актуальных угрозах. Особое внимание уделено совместным мерам по противодействию вызовам, исходящим из зон нестабильности.

По итогам встречи стороны выразили готовность к регулярному проведению подобных консультаций и подчеркнули важность укрепления доверия и координации между спецслужбами региона.

Кыргызская сторона вновь подтвердила приверженность принципам добрососедства, открытого диалога и совместных усилий по обеспечению мира и стабильности в Центральной Азии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/327214/
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