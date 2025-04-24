Минюст и Минэкономики предлагают отменить большинство лицензий и разрешений

Руководство Министерства экономики и коммерции и Министерства юстиции представило бизнес-сообществу совместную инициативу по возможному внедрению механизма «ликвидационной гильотины» для всех разрешений и лицензий, выдаваемых государственными органами. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Предлагаемый подход, иногда называемый Zero Plus, предусматривает кардинальное снижение количества разрешений и лицензий. Как отметили руководители ведомств, эта инициатива реализуется в рамках проекта по дебюрократизации и направлена на создание прозрачной, эффективной и клиентоориентированной системы государственного регулирования.

Суть подхода Zero Plus заключается в предоставлении государственным органам короткого срока для обоснования целесообразности сохранения каких-либо разрешений и лицензий. Все остальные разрешительные и лицензионные требования предлагается единовременно отменить через «ликвидационную гильотину», исключив дублирующие и устаревшие процедуры.

Подчеркивается, что это не просто оптимизация, а полная перезагрузка системы по принципу «разрешить только то, что доказано и обосновано». Целью реформы называются повышение доверия между бизнесом и государством и переход от контроля к партнерству.

Решено создать отдельную рабочую группу с участием представителей бизнес-сообщества по подходу Zero Plus. В ходе работы этой группы госорганы должны будут представить свои доказательства необходимости сохранения тех или иных разрешений и лицензий.

По данным Минюста, в Кыргызстане в настоящее время государственные органы выдают свыше 700 документов, которые носят разрешительный характер.