16:40
USD 86.99
EUR 99.28
RUB 1.06
Власть

Минюст и Минэкономики предлагают отменить большинство лицензий и разрешений

Руководство Министерства экономики и коммерции и Министерства юстиции представило бизнес-сообществу совместную инициативу по возможному внедрению механизма «ликвидационной гильотины» для всех разрешений и лицензий, выдаваемых государственными органами. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Предлагаемый подход, иногда называемый Zero Plus, предусматривает кардинальное снижение количества разрешений и лицензий. Как отметили руководители ведомств, эта инициатива реализуется в рамках проекта по дебюрократизации и направлена на создание прозрачной, эффективной и клиентоориентированной системы государственного регулирования.

Суть подхода Zero Plus заключается в предоставлении государственным органам короткого срока для обоснования целесообразности сохранения каких-либо разрешений и лицензий. Все остальные разрешительные и лицензионные требования предлагается единовременно отменить через «ликвидационную гильотину», исключив дублирующие и устаревшие процедуры.

Подчеркивается, что это не просто оптимизация, а полная перезагрузка системы по принципу «разрешить только то, что доказано и обосновано». Целью реформы называются повышение доверия между бизнесом и государством и переход от контроля к партнерству.

Решено создать отдельную рабочую группу с участием представителей бизнес-сообщества по подходу Zero Plus. В ходе работы этой группы госорганы должны будут представить свои доказательства необходимости сохранения тех или иных разрешений и лицензий.

По данным Минюста, в Кыргызстане в настоящее время государственные органы выдают свыше 700 документов, которые носят разрешительный характер.
Ссылка: https://24.kg/vlast/327201/
просмотров: 1127
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке обсудили будущее регионов Кыргызстана
Кыргызстан и Бахрейн подписали меморандум об экономическом сотрудничестве
В Кыргызстане запускают систему для удаленного получения апостиля
На Иссык-Куле 3 мая пройдут марафон, ярмарка, этнофестиваль и форум
Инвестиции в капитал Кыргызстана за первый квартал года выросли на 90,6 процента
Кыргызские предприятия представили свою продукцию на выставке в Ташкенте
Минюст предлагает вносить поправки в кодексы не более одного раза в год
Минюст предлагает отказаться от приема анонимных заявлений о преступлениях
Минюст снова вынес на обсуждение законопроект о частных судебных исполнителях
Минэкономики КР разрабатывает систему электронной очереди для фур на границах
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане предлагают ввести временный мораторий на&nbsp;заочное обучение В Кыргызстане предлагают ввести временный мораторий на заочное обучение
Отказаться от&nbsp;частника. Депутат снова поднял вопрос о&nbsp;регистрации мобильников Отказаться от частника. Депутат снова поднял вопрос о регистрации мобильников
Отказ от&nbsp;Крыма и&nbsp;НАТО. США передали Украине предложения для прекращения войны Отказ от Крыма и НАТО. США передали Украине предложения для прекращения войны
Президент подписал закон, дающий привилегии выпускникам лицея &laquo;Акылман&raquo; Президент подписал закон, дающий привилегии выпускникам лицея «Акылман»
Бизнес
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo;: Как защитить себя от&nbsp;мошенничества с&nbsp;банковскими картами ЗАО «МПЦ»: Как защитить себя от мошенничества с банковскими картами
Кино и&nbsp;ТВ без границ: MEGA дарит месяц просмотра ко&nbsp;дню рождения Кино и ТВ без границ: MEGA дарит месяц просмотра ко дню рождения
MBANK усиливает защиту клиентов: новая функция против мошенников MBANK усиливает защиту клиентов: новая функция против мошенников
MEGA празднует 19&nbsp;лет&nbsp;&mdash; и&nbsp;дарит повышенный кешбэк MEGA празднует 19 лет — и дарит повышенный кешбэк
24 апреля, четверг
16:40
Дебюрократизация. Личные карточки водителей исключат из списка обязательных Дебюрократизация. Личные карточки водителей исключат из...
16:33
В Кыргызстане откроют представительство ФАО
16:14
В Кыргызстан с официальным визитом прибыл глава МИД Словацкой Республики
16:01
Началась Всемирная неделя иммунизации
15:52
ЗАО «МПЦ»: Как защитить себя от мошенничества с банковскими картами