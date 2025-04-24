16:40
USD 86.99
EUR 99.28
RUB 1.06
Власть

Часть расходов дорожного фонда переведут на республиканский бюджет

Жогорку Кенеш в третьем чтении принял поправки в Закон «О дорожном фонде», согласно которым деньги из него будут использоваться только по назначению — на строительство, ремонт и содержание дорог.

Сейчас средства фонда также идут на издание книг, обучение кадров, исследования и другие цели.

Новая редакция закона предлагает использовать деньги фонда исключительно на дорожные работы и покупку материалов вроде битума и щебня. Все другие расходы, например, содержание секретариата, обучение или публикации, будут финансироваться отдельно — из общего республиканского бюджета.

Закон «О дорожном фонде» принят в 2022 году, работать он начал с 2023-го. Фонд получает финансирование из около 16 источников. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/327198/
просмотров: 648
Версия для печати
Материалы по теме
На ремонт дорог в 2025 году предусмотрено 3 миллиарда 165 миллионов сомов
Сборы с ГСМ. В феврале в дорожный фонд поступило 172 миллиона сомов
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане предлагают ввести временный мораторий на&nbsp;заочное обучение В Кыргызстане предлагают ввести временный мораторий на заочное обучение
Отказаться от&nbsp;частника. Депутат снова поднял вопрос о&nbsp;регистрации мобильников Отказаться от частника. Депутат снова поднял вопрос о регистрации мобильников
Отказ от&nbsp;Крыма и&nbsp;НАТО. США передали Украине предложения для прекращения войны Отказ от Крыма и НАТО. США передали Украине предложения для прекращения войны
Президент подписал закон, дающий привилегии выпускникам лицея &laquo;Акылман&raquo; Президент подписал закон, дающий привилегии выпускникам лицея «Акылман»
Бизнес
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo;: Как защитить себя от&nbsp;мошенничества с&nbsp;банковскими картами ЗАО «МПЦ»: Как защитить себя от мошенничества с банковскими картами
Кино и&nbsp;ТВ без границ: MEGA дарит месяц просмотра ко&nbsp;дню рождения Кино и ТВ без границ: MEGA дарит месяц просмотра ко дню рождения
MBANK усиливает защиту клиентов: новая функция против мошенников MBANK усиливает защиту клиентов: новая функция против мошенников
MEGA празднует 19&nbsp;лет&nbsp;&mdash; и&nbsp;дарит повышенный кешбэк MEGA празднует 19 лет — и дарит повышенный кешбэк
24 апреля, четверг
16:40
Дебюрократизация. Личные карточки водителей исключат из списка обязательных Дебюрократизация. Личные карточки водителей исключат из...
16:33
В Кыргызстане откроют представительство ФАО
16:14
В Кыргызстан с официальным визитом прибыл глава МИД Словацкой Республики
16:01
Началась Всемирная неделя иммунизации
15:52
ЗАО «МПЦ»: Как защитить себя от мошенничества с банковскими картами