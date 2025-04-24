Часть расходов дорожного фонда переведут на республиканский бюджет

Жогорку Кенеш в третьем чтении принял поправки в Закон «О дорожном фонде», согласно которым деньги из него будут использоваться только по назначению — на строительство, ремонт и содержание дорог.

Сейчас средства фонда также идут на издание книг, обучение кадров, исследования и другие цели.

Новая редакция закона предлагает использовать деньги фонда исключительно на дорожные работы и покупку материалов вроде битума и щебня. Все другие расходы, например, содержание секретариата, обучение или публикации, будут финансироваться отдельно — из общего республиканского бюджета.

Закон «О дорожном фонде» принят в 2022 году, работать он начал с 2023-го. Фонд получает финансирование из около 16 источников.