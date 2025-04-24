Лавров заявил, что Россия незаинтересована в сокращении числа трудовых мигрантов

Сокращение числа мигрантов не отвечает интересам России. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам своего визита в Узбекистан. Стенограмма встречи со СМИ опубликована на сайте внешнеполитического ведомства.

«Если брать ситуацию глобально, конечно, меры, которые приведут к сокращению числа трудовых мигрантов, едва ли отвечают нашим интересам», — сказал Сергей Лавров.

Он также отметил несколько миграционных проблем, существующих в России.

«Вы наверняка читаете оценки правительственных экспертов и нашего научного сообщества, касающиеся демографических проблем и задач по развитию страны в условиях, когда нехватка рабочих рук может сделать соответствующие планы менее реалистичными.

Второй частью проблемы является необходимость соблюдения российских законов, а также не допустить, чтобы в среде трудовых мигрантов формировались преступные тенденции. Случаи такого рода встречаются. Здесь нужно искать «золотую середину», — пояснил глава МИД РФ.

По его словам, задача заключается в том, чтобы трудовые мигранты, прежде чем они направляются в Российскую Федерацию, прошли необходимую подготовку как с точки зрения достаточности знания русского языка, так и с точки зрения знания российских законов и правил поведения для иностранцев, в данном случае правил поведения для трудовых мигрантов.

«Последние изменения в нашем законодательстве направлены на то, чтобы найти именно такой баланс. С позиции законодательной процедуры решение принято. Сейчас главное — обеспечить должную правоприменительную практику... Правоприменительная практика, которая будет осуществляться в России, будет прежде всего исходить из необходимости минимизировать этот ущерб и максимизировать вклад, который трудовые мигранты (а они весьма востребованы) могут внести в реализацию наших социально-экономических планов», — добавил Сергей Лавров.

Напомним, в РФ ужесточают законы в отношении мигрантов. Госдума приняла пакет законов, касающихся российской миграционной политики.