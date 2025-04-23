Гурбангулы Бердымухамедову показали национальные конные игры на Иссык-Куле

Садыру Жапарову и председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову показали национальные конные игры жорго салыш и кок бору на ипподроме в селе Бактуу-Долоноту Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба президента.

У входа на ипподром высоких гостей приветствовали акыны-импровизаторы, после чего делегация ознакомилась с этнокомплексом «Кыргыз айылы», где продемонстрированы элементы традиционного уклада жизни кыргызского народа — юрты, народные ремесла, национальная кухня и костюмы.

Затем прошли состязания по жорго салыш и кок бору. Гостям продемонстрировали элементы охоты с ловчими птицами и тайганами в рамках традиционного охотничьего искусства «Салбуурун».

По завершении культурной программы Садыр Жапаров проводил почетного гостя в международный аэропорт «Иссык-Куль».

Напомним, председатель Халк Маслахаты прибыл в Кыргызстан 22 апреля. В рамках визита прошли двусторонние переговоры главы государства и Гурбангулы Бердымухамедова.