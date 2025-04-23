Ведутся переговоры по созданию кыргызско-туркменского фонда развития

Президент Садыр Жапаров провел переговоры с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, включая торгово-экономическое взаимодействие, культурно-гуманитарные связи и региональные инициативы.

Президент Садыр Жапаров отметил уверенную положительную динамику в торговом взаимодействии между двумя странами. Он рассказал важность реализации проекта по созданию кыргызско-туркменского фонда развития в соответствии с имеющимся опытом Кыргызстана по созданию двусторонних фондов развития с Россией, Венгрией, Узбекистаном и Азербайджаном.

В свою очередь председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выразил готовность к углубленному и всестороннему сотрудничеству между двумя странами. Он подчеркнул стремление и готовность туркменской стороны к активному взаимодействию по всем ключевым направлениям, включая торговлю, газ, энергетику, транспорт, культуру и образование.

В завершении президент Садыр Жапаров выразил уверенность в том, что переговоры откроют новые перспективы кыргызско-туркменского партнерства.