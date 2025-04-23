В ЖК предлагают ввести внешнее управление в стройкомпаниях

На заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев выступил с предложением ввести внешнее управление в строительных компаниях, которые обманули граждан.

По его словам, к нему обратились граждане, которые заплатили деньги стройкомпании «KG-групп», но не могут получить свои квартиры, так как компания не строит третий блок дома, при том что активы у нее есть.

«Многие руководители стройкомпаний взяли у людей деньги, не могут достроить дома и скрываются. Некоторые уже за решеткой. Внешнее управление нужно ввести не только в «KG-групп», а во всех стройкомпаниях, которые обманывают людей. Пусть они знают, что если они не будут работать как полагается, к ним будет применено внешнее управление», — сказал парламентарий.