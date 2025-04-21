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Власть

Кыргызстан и Бахрейн подписали ряд документов по итогам переговоров

Фото пресс-службы президента. Президент Садыр Жапаров провел переговоры с королем Бахрейна Хамадом бин Иса Аль Халифой

В рамках официального визита президента Садыра Жапарова в Бахрейн сегодня состоялись переговоры с королем Хамадом бин Иса Аль Халифой. 

По итогам встречи стороны подписали ряд двусторонних документов, направленных на расширение сотрудничества в различных сферах. В частности, заключены:

— меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области физической культуры и спорта между кабинетом министров КР и правительством Королевства Бахрейн;

— соглашение о воздушных сообщениях между кабинетом министров КР и правительством Королевства Бахрейн;

— меморандум о взаимопонимании между кабинетом министров КР и правительством Королевства Бахрейн по экономическому сотрудничеству;

— меморандум о взаимопонимании в области здравоохранения между кабинетом министров КР и правительством Королевства Бахрейн;

— меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области культуры между кабинетом министров КР и правительством Королевства Бахрейн;

— меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики КР и Министерством по делам молодежи Королевства Бахрейн в сфере молодежной политики;

— меморандум о взаимопонимании между Министерством юстиции КР и Министерством юстиции, исламских дел и вакфов Королевства Бахрейн о сотрудничестве в области юстиции и правосудия;

— меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в религиозной сфере между Национальным агентством по делам религий и межэтнических отношений КР и Министерством юстиции, исламских дел и вакфов Королевства Бахрейн;

— соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленными палатами.
Ссылка: https://24.kg/vlast/326835/
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