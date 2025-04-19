Законопроект о новых вариантах написания фамилий президент вернул в парламент

Президент отклонил законопроект, расширяющий варианты написания фамилий по-кыргызски. Об этом сообщили в Жогорку Кенеше.

Один из инициаторов законопроекта депутат Мирлан Самыйкожо проинформировал о том, что для выработки согласованного варианта документа создадут согласительную группу, в которую войдут историки, языковеды и авторы проекта закона.

Напомним, изменения вносились в Семейный кодекс, Закон «Об актах гражданского состояния».

Предлагалось статью 1 дополнить:

— по имени отца с добавлением для детей мужского пола «уулу» и для детей женского пола «кызы» или без добавления такового или же к имени отца добавляются окончания в родительном падеже «дын/тын», «дин/тин», «дүн/түн» для детей мужского пола и окончания в исходном падеже «дан/тан», «ден/тен», «дөн/төн» для детей женского пола. В этих случаях отчество ребенку не присваивается.