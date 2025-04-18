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Власть

Кабмин расширил полномочия мэрий городов в сфере земельных отношений

Кабинет министров КР утвердил изменения в ряд постановлений, регулирующих земельные отношения. Соответствующее постановление подписано 17 апреля 2025 года.

Документ принят во исполнение указа президента от 29 декабря 2023 года № 370 «О проведении административно-территориальной реформы в пилотном режиме на уровне айыл аймаков и городов» и направлен на систематизацию законодательства, а также повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Согласно новым нормам, мэрии городов областного значения приравнены к айыл окмоту в ряде полномочий. В частности это касается:

  • предоставления в аренду земель государственного фонда сельскохозяйственного назначения – теперь мэрии могут самостоятельно формировать земельные комиссии и участвовать в распределении участков;
  • освоения малоплодородных земель и ведения на них сельхозпроизводства – внесены поправки, позволяющие мэриям участвовать в согласовании таких проектов и взаимодействовать с инвесторами;
  • государственной регистрации прав на добычу песчано-гравийной смеси и глины – мэрии получат право участвовать в формировании соответствующих комиссий и принимать решения в пределах своей административной территории.

Также конкретизирован состав земельных комиссий: в них могут входить депутаты местных кенешей, представители районных аграрных служб, управления муниципальной собственности, а также общественных организаций. 

Постановление официально опубликовано сегодня, 18 апреля, и вступает в силу через 15 дней.
Ссылка: https://24.kg/vlast/326509/
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