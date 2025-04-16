Узбекистан планирует создать свободные торговые зоны на границе с Кыргызстаном

Узбекистан планирует создать торговые и промышленные зоны на границе с Кыргызстаном. Об этом на совещании по развитию Андижанской области 16 апреля сообщил президент Шавкат Мирзиеев.

Как пишут узбекские СМИ, каждый год из Андижанской области в Кыргызстан экспортируется продукции на сумму $200 миллионов. В связи с этим глава Узбекистана указал на необходимость создания свободных торговых и промышленных зон в одном из приграничных районов – Кургантепинском или Ходжаабадском (граничат с Кара-Суйским районом Ошской области. — Прим. 24.kg).

Шавкат Мирзиеев поручил выбрать одну из территорий по итогам консультаций с предпринимателями и подготовить мастер-план проекта. Он подчеркнул, что свободная зона может быть организована по аналогии с той, что действует на границе с Афганистаном.

Отметим, торговая зона «Узбекистан — Афганистан» была открыта в мае 2019 года в приграничной с Афганистаном Сурхандарьинской области Узбекистана.

В ходе совещания президент Узбекистана также затронул проект строительства железной дороги Узбекистан — Кыргызстан — Китай. Президент отметил, что запуск маршрута позволит сократить срок доставки грузов на одну неделю, расстояние — на тысячу километров, а объемы перевозок увеличатся в десять раз.

«Но насколько готовы наши внутренние железнодорожные сети, таможенные пункты и станции к приему и пропуску таких объемов?» — задал вопрос Шавкат Мирзиеев, поручив ответственным лицам провести расчеты и представить комплексную программу подготовки инфраструктуры.





