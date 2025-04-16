Дома, построенные «KG Групп» в Бишкеке, могут отключить от электричества

Дома, построенные компанией «KG Групп», могут отключить от электричества. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Дастан Бекешев.

По его словам, стройкомпания задолжала распредкомпании «Электросила» 21 миллион сомов.

Депутат попросил спикера парламента Нурланбека Тургунбек уулу дать Министерству энергетики протокольное поручение, чтобы эти дома подключили к РЭС, так как министр и так планирует отказаться от услуг распредкомпаний.

Дастан Бекешев добавил, что директор «KG Групп», которого назначил управляющий делами президента, работает плохо и надеяться, что он решит проблему, не стоит.