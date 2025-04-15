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Власть

Дебюрократизация госсистемы. Отчетную нагрузку учителей снизят на 75 процентов

Под председательством главы кабинета министров Адылбека Касымалиева состоялось второе заседание межведомственной комиссии по дебюрократизации государственной системы, где представлен второй пакет мер, охватывающий различные сферы государственного управления, в том числе образование, науку, статистику и делегирование полномочий. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в сфере образования и науки предложено создать единый департамент науки и аккредитации с кардинальным сокращением бюрократических процедур, включая уменьшение шифров специализации. Планируется ввести мораторий на заочное обучение по специальностям «юриспруденция», «экономика», «менеджмент» и «международные отношения», в том числе для минимизации коррупционных рисков.

Кроме того, предлагается переход к цифровому дистанционному образованию и сокращению отчетной нагрузки на преподавателей на 75 процентов.

Важным предложением является целесообразность упрощения процедур признания степени PhD из зарубежных вузов: так, приравнивание к степени доктора наук будет признаваться при наличии диплома из вуза, входящего в топ-100, а к степени кандидата наук — из вуза, входящего в топ-200 мирового рейтинга. В рамках реформы Национальной академии наук предполагается расширить финансовую автономию и провести аудит эффективности.

В целях совершенствования статистики планируется сократить формы отчетности с 257 до 137, ввести запрет на повторный сбор данных, если они уже есть в системе «Тундук», упразднить областные управления статистики и полностью перейти на электронное взаимодействие до конца 2025 года.

В качестве еще одной важной меры предложен подход, согласно которому все сэкономленные средства госоргана в результате дебюрократизации, включая сокращение штата, будут оставаться в этом органе. Их направят на премии действующим сотрудникам и улучшение условий их труда.

Лицам с ограниченными возможностями здоровья первой группы предлагается продлить срок повторного освидетельствования до десяти лет, для других групп — до двух и пяти лет.

В ходе заседания Адылбек Касымалиев сделал устные замечания заместителям министров энергетики, транспорта и коммуникаций, социального обеспечения и миграции за недостаточную включенность в дебюрократизацию.
Ссылка: https://24.kg/vlast/326140/
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