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Власть

Дайырбек Орунбеков рассказал, какие ГЭС хотят ввести в эксплуатацию до 2030 года

Электроэнергетическая система Кыргызстана, основа которой заложена еще в советскую эпоху, вступает в фазу активного обновления. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков.

Долгое время страна полагалась на гидроэлектростанции, построенные 60-70 лет назад. Однако с момента обретения независимости до 2021 года значительных реформ в секторе не проводилось, что привело к накоплению долгов и износу оборудования. За этот период запущен лишь один агрегат ГЭС «Камбар-Ата-2».

По словам Дайырбека Орунбекова, ситуация начала меняться в последние годы. По инициативе главы государства Садыра Жапарова, который обозначил достижение энергетической независимости главной целью, в республике развернулись масштабные работы по строительству новых ГЭС и реформированию отрасли.

«Уже в 2024-м введены в строй десятки малых и средних ГЭС, включая «Бала-Саруу», «Кайнама», «Кок-Арт» и «Иссык-Ата». Параллельно полным ходом идет строительство флагманского проекта — ГЭС «Камбар-Ата-1» мощностью 1 тысяча 860 мегаватт, которая призвана значительно увеличить энергетический потенциал КР и укрепить ее позиции как регионального энергетического центра», — сообщил он.

В рамках этой стратегии запланирован ввод в эксплуатацию еще целого ряда гидроэлектростанций в ближайшие годы. Ниже представлен список новых ГЭС с указанием их планируемых сроков запуска.

Планируемые к запуску в 2025-м:

  1. Лейлекская ГЭС — 6 мегаватт, Лейлекский район Баткенской области.

  2. ГЭС «Кожо-Кайыр» — 0,6 мегаватта, Кадамжайский район Баткенской области.

  3. ГЭС «Койсу» — 8,7 мегаватта, Иссык-Кульская область.

  4. ГЭС «Санарип» — 2 мегаватта, Московский район Чуйской области.

  5. ГЭС «Алай Гидро» — 4,4 мегаватта, Алайский район Ошской области.

  6. ГЭС «Боз-Учук» — 5,54 мегаватта, Ак-Суйский район Иссык-Кульской области.

  7. ГЭС «Авлетим» — 2,6 мегаватта, Аксыйский район Джалал-Абадской области.

  8. ГЭС «Адын-Ункур» — 0,85 мегаватта, Кара-Суйский район Ошской области.

  9. ГЭС «Кара-Жыгач» — 1 мегаватт, Токтогульский район Джалал-Абадской области.

  10. Аксыйская ГЭС — 4,75 мегаватта, Аксыйский район Джалал-Абадской области.

  11. ГЭС «Иссык-Ата-2» — 4 мегаватта, Иссык-Атинский район Чуйской области.

  12. ГЭС «Шамши» — 1,7 мегаватта, Чуйский район Чуйской области.

  13. ГЭС «Кондук» — 5,3 мегаватта, Кара-Кульджинский район Ошской области.

  14. ГЭС «Кен-Тор-1» — 1,3 мегаватта, Иссык-Атинский район Чуйской области.

  15. ГЭС «Карагай-Булак-1» — 2 мегаватта, Иссык-Атинский район Чуйской области.

  16. ГЭС «Карагай-Булак-2» — 2 мегаватта, Иссык-Атинский район Чуйской области.

  17. Сокулукская ГЭС-3 — 9,5 мегаватта, Сокулукский район Чуйской области.

  18. ГЭС «Туюк» — 5,9 мегаватта, Сокулукский район Чуйской области.

Планируемые к запуску в 2026 году:

  1. ГЭС «Жергез» — 6,2 мегаватта, Ак-Суйский район Иссык-Кульской области.

  2. ГЭС «Тургент» — 26 мегаватт, Ак-Суйский район Иссык-Кульской области.

  3. Джети-Огузская ГЭС — 6,7 мегаватта, Джети-Огузский район Иссык-Кульской области.

  4. ГЭС «ГринЭнерджи» — 3,8 мегаватта, Иссык-Кульский район Иссык-Кульской области.

  5. Майлуу-Суйская ГЭС — 26 мегаватт, Майлуу-Суу Джалал-Абадской области.

  6. Ак-Терекская ГЭС — 4 мегаватта, Джети-Огузский район Иссык-Кульской области.

  7. Орто-Токойская ГЭС — 21 мегаватт, Тонский район Иссык-Кульской области.

  8. Каракульская ГЭС — 18 мегаватт, Токтогульский район Джалал-Абадской области.

  9. Тюпская ГЭС — 9 мегаватт, Тюпский район Иссык-Кульской области.

  10. ГЭС «Ак-Суу-2» — 7,2 мегаватта, Московский район Чуйской области.

  11. ГЭС «Ак-Суу-3» — 17,66 мегаватта, Московский район Чуйской области.

  12. Ленинпольская ГЭС — 2,3 мегаватта, Бакай-Атинский район Таласской области.

Планируемые к запуску в 2027-м:

  1. ГЭС «Охна» — 18,65 мегаватта, Кадамджайский район Ошской области.

  2. Джеруйская ГЭС — 28 мегаватт, Таласский район Таласской области.

  3. Жарды-Кайындинская ГЭС — 10 мегаватт, Панфиловский район Чуйской области.

  4. Чандалашская ГЭС — 30 мегаватт, Ала-Букинский район Джалал-Абадской области.

  5. ГЭС «Ноокат-1» — 7,93 мегаватта, Ноокатский район Ошской области.

  6. ГЭС «Ноокат-2» — 7,93 мегаватта, Ноокатский район Ошской области.

  7. Чон-Кеминская ГЭС — 25 мегаватт, Кеминский район Чуйской области.

  8. ГЭС «Чон Ак-Суу-1» — 7,78 мегаватта, Тюпский район Иссык-Кульской области.

  9. ГЭС «Чон Ак-Суу-2» — 12,73 мегаватта, Тюпский район Иссык-Кульской области.

  10. ГЭС «Бултуке» — 2,96 мегаватта, Московский район Чуйской области.

  11. ГЭС «Ак-Суу-1» — 8,9 мегаватта, Московский район Чуйской области.

  12. Папанская ГЭС — 25 мегаватт, Кара-Суйский район Ошской области.

  13. Сары-Ташская ГЭС — 1 мегаватт, Базар-Коргонский район Джалал-Абадской области.

  14. ГЭС «Буйга» — 6 мегаватт, Кара-Кульджинский район Ошской области.

Планируемые к запуску в 2028-2030 годах:

  1. Конорчокская ГЭС — 4,8 мегаватта, Иссык-Атинский район Чуйской области.

  2. Кызыл-Суйская ГЭС — 5,1 мегаватта, Иссык-Атинский район Чуйской области.

  3. Кыштуутская ГЭС — 9,8 мегаватта, Баткенский район Баткенской области. 

  4. Кичи-Кеминская ГЭС — 6 мегаватт, Кеминский район Чуйской области.

  5. Нижне-Тарская ГЭС — 19 мегаватт, Кара-Кульджинский район Ошской области.
Ссылка: https://24.kg/vlast/325971/
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