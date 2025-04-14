Дайырбек Орунбеков рассказал, какие ГЭС хотят ввести в эксплуатацию до 2030 года

Электроэнергетическая система Кыргызстана, основа которой заложена еще в советскую эпоху, вступает в фазу активного обновления. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков.

Долгое время страна полагалась на гидроэлектростанции, построенные 60-70 лет назад. Однако с момента обретения независимости до 2021 года значительных реформ в секторе не проводилось, что привело к накоплению долгов и износу оборудования. За этот период запущен лишь один агрегат ГЭС «Камбар-Ата-2».

По словам Дайырбека Орунбекова, ситуация начала меняться в последние годы. По инициативе главы государства Садыра Жапарова, который обозначил достижение энергетической независимости главной целью, в республике развернулись масштабные работы по строительству новых ГЭС и реформированию отрасли.

«Уже в 2024-м введены в строй десятки малых и средних ГЭС, включая «Бала-Саруу», «Кайнама», «Кок-Арт» и «Иссык-Ата». Параллельно полным ходом идет строительство флагманского проекта — ГЭС «Камбар-Ата-1» мощностью 1 тысяча 860 мегаватт, которая призвана значительно увеличить энергетический потенциал КР и укрепить ее позиции как регионального энергетического центра», — сообщил он.

В рамках этой стратегии запланирован ввод в эксплуатацию еще целого ряда гидроэлектростанций в ближайшие годы. Ниже представлен список новых ГЭС с указанием их планируемых сроков запуска.

Планируемые к запуску в 2025-м:

Лейлекская ГЭС — 6 мегаватт, Лейлекский район Баткенской области. ГЭС «Кожо-Кайыр» — 0,6 мегаватта, Кадамжайский район Баткенской области. ГЭС «Койсу» — 8,7 мегаватта, Иссык-Кульская область. ГЭС «Санарип» — 2 мегаватта, Московский район Чуйской области. ГЭС «Алай Гидро» — 4,4 мегаватта, Алайский район Ошской области. ГЭС «Боз-Учук» — 5,54 мегаватта, Ак-Суйский район Иссык-Кульской области. ГЭС «Авлетим» — 2,6 мегаватта, Аксыйский район Джалал-Абадской области. ГЭС «Адын-Ункур» — 0,85 мегаватта, Кара-Суйский район Ошской области. ГЭС «Кара-Жыгач» — 1 мегаватт, Токтогульский район Джалал-Абадской области. Аксыйская ГЭС — 4,75 мегаватта, Аксыйский район Джалал-Абадской области. ГЭС «Иссык-Ата-2» — 4 мегаватта, Иссык-Атинский район Чуйской области. ГЭС «Шамши» — 1,7 мегаватта, Чуйский район Чуйской области. ГЭС «Кондук» — 5,3 мегаватта, Кара-Кульджинский район Ошской области. ГЭС «Кен-Тор-1» — 1,3 мегаватта, Иссык-Атинский район Чуйской области. ГЭС «Карагай-Булак-1» — 2 мегаватта, Иссык-Атинский район Чуйской области. ГЭС «Карагай-Булак-2» — 2 мегаватта, Иссык-Атинский район Чуйской области. Сокулукская ГЭС-3 — 9,5 мегаватта, Сокулукский район Чуйской области. ГЭС «Туюк» — 5,9 мегаватта, Сокулукский район Чуйской области.

Планируемые к запуску в 2026 году:

ГЭС «Жергез» — 6,2 мегаватта, Ак-Суйский район Иссык-Кульской области. ГЭС «Тургент» — 26 мегаватт, Ак-Суйский район Иссык-Кульской области. Джети-Огузская ГЭС — 6,7 мегаватта, Джети-Огузский район Иссык-Кульской области. ГЭС «ГринЭнерджи» — 3,8 мегаватта, Иссык-Кульский район Иссык-Кульской области. Майлуу-Суйская ГЭС — 26 мегаватт, Майлуу-Суу Джалал-Абадской области. Ак-Терекская ГЭС — 4 мегаватта, Джети-Огузский район Иссык-Кульской области. Орто-Токойская ГЭС — 21 мегаватт, Тонский район Иссык-Кульской области. Каракульская ГЭС — 18 мегаватт, Токтогульский район Джалал-Абадской области. Тюпская ГЭС — 9 мегаватт, Тюпский район Иссык-Кульской области. ГЭС «Ак-Суу-2» — 7,2 мегаватта, Московский район Чуйской области. ГЭС «Ак-Суу-3» — 17,66 мегаватта, Московский район Чуйской области. Ленинпольская ГЭС — 2,3 мегаватта, Бакай-Атинский район Таласской области.

Планируемые к запуску в 2027-м:

ГЭС «Охна» — 18,65 мегаватта, Кадамджайский район Ошской области. Джеруйская ГЭС — 28 мегаватт, Таласский район Таласской области. Жарды-Кайындинская ГЭС — 10 мегаватт, Панфиловский район Чуйской области. Чандалашская ГЭС — 30 мегаватт, Ала-Букинский район Джалал-Абадской области. ГЭС «Ноокат-1» — 7,93 мегаватта, Ноокатский район Ошской области. ГЭС «Ноокат-2» — 7,93 мегаватта, Ноокатский район Ошской области. Чон-Кеминская ГЭС — 25 мегаватт, Кеминский район Чуйской области. ГЭС «Чон Ак-Суу-1» — 7,78 мегаватта, Тюпский район Иссык-Кульской области. ГЭС «Чон Ак-Суу-2» — 12,73 мегаватта, Тюпский район Иссык-Кульской области. ГЭС «Бултуке» — 2,96 мегаватта, Московский район Чуйской области. ГЭС «Ак-Суу-1» — 8,9 мегаватта, Московский район Чуйской области. Папанская ГЭС — 25 мегаватт, Кара-Суйский район Ошской области. Сары-Ташская ГЭС — 1 мегаватт, Базар-Коргонский район Джалал-Абадской области. ГЭС «Буйга» — 6 мегаватт, Кара-Кульджинский район Ошской области.

Планируемые к запуску в 2028-2030 годах: