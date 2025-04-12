Делегация Кыргызстана принимает участие в IV Анталийском дипломатическом форуме «Восстановление дипломатии в раздробленном мире». Об этом сообщает МИД КР.

Форум открыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он обозначил приоритеты внешней политики страны. Во главу угла ставится решение всех проблем путем дипломатии, основываясь на принципах справедливости и человеческих отношений. Глава турецкого государства затронул актуальные вопросы международной повестки, в частности подробно остановился на критической ситуации в Газе, конфликте в Украине и других частях мира.

Hа полях Анталийского дипломатического форума состоялись встречи первого заместителя главы МИД КР Асеина Исаева с министром иностранных дел Конго Жан-Клодом Гакоссо, министром иностранных дел Ганы Самуэлом Окудзето Аблаквой, министром иностранных дел Руанды Оливером Ндухунгирехе, министром иностранных дел Хорватии Горданом Грлич Радманом, заместителем министра иностранных дел Великобритании Стивеном Джон Доути, заместителем министра иностранных дел Сербии Николо Стояновичем и главой делегации Нидерландов Альбертом Гирвелд.

В ходе переговоров обсуждены актуальные вопросы укрепления двусторонних отношений и сотрудничества в рамках международных организаций, а также состоялся обмен мнением по актуальным вопросам международной повестки.

В форуме принимают участие более 20 глав государств и правительств, министры иностранных дел, а также главы делегаций из более 150 стран.