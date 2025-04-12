Дастан Бекешев предлагает выводить на субботники правонарушителей

Омбудсмен по просьбе депутата Дастана Бекешева направил мэрии Бишкека письмо с просьбой не привлекать к субботникам учителей и воспитателей детских садов. Об этом депутат сообщил в своем Telegram-канале.

«По-хорошему, на муниципальной территории должны убираться городские службы. Да и вообще нужно сделать так, чтобы у нас просто не мусорили. А то получается, что убираются те, кто не мусорил», — сказал парламентарий.

По его словам, есть немало людей, которые из-за правонарушений должны привлекаться к общественным работам. «Их и надо заставлять участвовать в субботниках. У нас просто этот механизм недостаточно развит. Если бы правонарушители выходили на уборку, то таким образом перевоспитывались бы и не мусорили. В городе и стране стало бы чище. Я буду за это топить», — сказал Дастан Бекешев.