Встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа: комментарий Кремля и Белого дома

Накануне президент России Владимир Путин провел встречу со специальным посланником главы США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

Фото Кремля. Президент России Владимир Путин провел встречу со специальным посланником главы США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом

Кремль на своем официальном сайте дал короткий комментарий: «Глава Российского государства провел встречу со специальным посланником президента Соединенных Штатов Америки Стивеном Уиткоффом. Тема встречи – аспекты украинского урегулирования».

Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social призвал Москву «начать действовать», чтобы решить конфликт в Украине.

«Россия должна начать действовать. Слишком много людей умирает, тысячи в неделю, в ужасной и бессмысленной войне — войне, которой не должно было быть, и не было бы, если бы я был президентом», — написал он.

В Белом доме назвали визит Стива Уиткоффа в Санкт-Петербург шагом к миру.

«Могу подтвердить, что Стив Уиткофф находится в России, чтобы иметь прямые контакты с Кремлем и Владимиром Путиным. Это еще один шаг в переговорном процессе по прекращению огня и окончательному мирному соглашению.

Не могу углубляться в детали до заявлений президента и его команды. Но господина Трампа разочаровывают обе стороны конфликта. Он хочет, чтобы эта война завершилась. Мы считаем, что у нас есть рычаг в переговорах по мирной сделке, и мы будем его использовать. Президент полон решимости довести это до конца», — сказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Известно, что во встрече принимали участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с другими странами Кирилл Дмитриев. Последний в своем Telegram-канале назвал переговоры продуктивными и разместил фотографии.