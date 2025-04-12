Встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа: комментарий Кремля и Белого дома

Накануне президент России Владимир Путин провел встречу со специальным посланником главы США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.
Кремль на своем официальном сайте дал короткий комментарий: «Глава Российского государства провел встречу со специальным посланником президента Соединенных Штатов Америки Стивеном Уиткоффом. Тема встречи – аспекты украинского урегулирования».
Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social призвал Москву «начать действовать», чтобы решить конфликт в Украине.
«Россия должна начать действовать. Слишком много людей умирает, тысячи в неделю, в ужасной и бессмысленной войне — войне, которой не должно было быть, и не было бы, если бы я был президентом», — написал он.
В Белом доме назвали визит Стива Уиткоффа в Санкт-Петербург шагом к миру.
«Могу подтвердить, что Стив Уиткофф находится в России, чтобы иметь прямые контакты с Кремлем и Владимиром Путиным. Это еще один шаг в переговорном процессе по прекращению огня и окончательному мирному соглашению.
Не могу углубляться в детали до заявлений президента и его команды. Но господина Трампа разочаровывают обе стороны конфликта. Он хочет, чтобы эта война завершилась. Мы считаем, что у нас есть рычаг в переговорах по мирной сделке, и мы будем его использовать. Президент полон решимости довести это до конца», — сказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Известно, что во встрече принимали участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с другими странами Кирилл Дмитриев. Последний в своем Telegram-канале назвал переговоры продуктивными и разместил фотографии.