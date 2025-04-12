Награждены лучшие предприятия Кыргызстана: кабмин вручил премии «Сапат»

В Кыргызстане прошла церемония награждения премией «Сапат» за 2023-2024 годы. Награды вручали лучшим предприятиям и учреждениям страны за высокое качество их работы. В мероприятии принял участие зампред кабмина Бакыт Торобаев. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

В своей речи Бакыт Торобаев подчеркнул, что конкурс «Сапат» уже 25 лет помогает улучшать качество работы компаний в КР и поощряет здоровую конкуренцию между ними.

Он отметил, что экономика республики показывает хороший рост в последние три года. Общий объем произведенных товаров и услуг (ВВП) превысил 1,5 триллиона сомов, а рост составляет около 9 процентов в год. По словам Бакыта Торобаева, это показывает, что государство создает хорошие условия для бизнеса и поддерживает продажу товаров за границу.

«В 2024-м открылось 102 новых промышленных предприятия, а в 2025 году планируется запустить еще 128. Это создает новые рабочие места и помогает развивать регионы. Экспорт тоже вырос на 15 процентов. Сегодня мы переходим от количества к качеству», — сказал он.

Заместитель главы кабмина добавил, что сейчас очень важно не просто производить продукцию, но и перерабатывать ее, следя за тем, чтобы она соответствовала международным стандартам качества. Он заверил, что государство уделяет большое внимание качеству товаров и услуг.

Бакыт Торобаев назвал премию «Сапат» высшей наградой страны в области качества, которая вручается государством с большим уважением за отличные результаты.

Что такое премия «Сапат»?