16:16
USD 87.39
EUR 96.36
RUB 1.01
Власть

Штраф за недостоверную информацию. Законопроект принят в первом чтении

Жогорку Кенеш в первом чтении принял поправки в Кодекс о правонарушениях, предполагающие включение в закон статьи 109 «Распространение недостоверной (ложной) информации».

Согласно этой статье, предлагается наказывать на 20 тысяч сомов физических лиц и 65 тысяч юридических лиц за «размещение, распространение недостоверной (ложной) информации с использованием средств массовой информации, на сайте в интернете, на странице сайта в интернете, социальных сетей, создающие условия для нарушения общественного порядка, прав и законных интересов граждан или организаций, либо охраняемых законом интересов общества или государства, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния».

«В последнее время много тех, кто в интернете распространяет ложную информацию от чьего-то лица. Вы знаете, и от вашего имени распространяют ложную информацию. Старую информацию выдают за новую. Чтобы их привлечь к ответственности, мы предлагаем эту статью», — пояснил депутатам заместитель министра внутренних дел Нурбек Абдиев.

По его словам, наказание будет применяться, если недостоверной информацией причинен ущерб.

Жогорку Кенеша
Фото Жогорку Кенеша. Результаты голосования за поправки в Кодекс о правонарушениях

Законопроект принят в первом чтении. Из зарегистрированных на заседании 82 нардепов 52 проголосовали «за». Против оказались Сеид Атамбаев и Дастан Бекешев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/325583/
просмотров: 181
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке могут существенно увеличить штрафы за нарушения: что предлагает мэрия
За нарушение требований к размещению вывесок и объявлений примут строгие меры
Внесены изменения в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях
Новый кодекс. Скрывшихся водителей с места ДТП штрафуют на 10 тысяч сомов
Кодекс о правонарушениях против порядка управления может сменить название
Совершенствование УК КР. Проекты кодексов поступят в Жогорку Кенеш до 7 июня
Совершенствование УК КР. Норму о защите СМИ перенесли в Кодекс о правонарушениях
Совершенствование УК КР. Эксперт обеспокоен возможным давлением на чиновников
Из Уголовного кодекса хотят убрать пункт о наказании чиновника за контрабанду
Режим ЧП. Никаких правовых оснований для карательных решений чиновников нет
Популярные новости
Венгерская авиакомпания WizzAir отказалась совершать рейсы в&nbsp;Бишкек. Почему Венгерская авиакомпания WizzAir отказалась совершать рейсы в Бишкек. Почему
Депутат просит избавить учителей школ от&nbsp;заполнения разных отчетов и&nbsp;документов Депутат просит избавить учителей школ от заполнения разных отчетов и документов
Проверка знаний ПДД у&nbsp;водителей. Депутат просит задавать не&nbsp;более трех вопросов Проверка знаний ПДД у водителей. Депутат просит задавать не более трех вопросов
Проверка знаний ПДД у&nbsp;водителей. Депутат просит президента отозвать инициативу Проверка знаний ПДД у водителей. Депутат просит президента отозвать инициативу
Бизнес
Все под рукой: &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; представил новое приложение для оплаты газа Все под рукой: «Газпром Кыргызстан» представил новое приложение для оплаты газа
Оформите ОСАГО через MegaPay&nbsp;&mdash; получайте кешбэк и&nbsp;будьте готовы заранее Оформите ОСАГО через MegaPay — получайте кешбэк и будьте готовы заранее
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: MBANK запустил онлайн-сервис страхования жилья Впервые в Кыргызстане: MBANK запустил онлайн-сервис страхования жилья
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; поддержало Global Money Week гостевой лекцией для студентов ЗАО «МПЦ» поддержало Global Money Week гостевой лекцией для студентов
10 апреля, четверг
16:11
Все под рукой: «Газпром Кыргызстан» представил новое приложение для оплаты газа Все под рукой: «Газпром Кыргызстан» представил новое пр...
16:03
Штраф за недостоверную информацию. Законопроект принят в первом чтении
15:56
Лига чемпионов УЕФА. «Барселона» обыграла «Боруссию», а ПСЖ — «Астон Виллу»
15:42
Жогорку Кенеш одобрил в третьем чтении поправки в Уголовный кодекс
15:40
Депортация, минералы. Что еще обсудили госсекретарь США и глава МИД Узбекистана