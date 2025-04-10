Штраф за недостоверную информацию. Законопроект принят в первом чтении

Жогорку Кенеш в первом чтении принял поправки в Кодекс о правонарушениях, предполагающие включение в закон статьи 109 «Распространение недостоверной (ложной) информации».

Согласно этой статье, предлагается наказывать на 20 тысяч сомов физических лиц и 65 тысяч юридических лиц за «размещение, распространение недостоверной (ложной) информации с использованием средств массовой информации, на сайте в интернете, на странице сайта в интернете, социальных сетей, создающие условия для нарушения общественного порядка, прав и законных интересов граждан или организаций, либо охраняемых законом интересов общества или государства, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния».

«В последнее время много тех, кто в интернете распространяет ложную информацию от чьего-то лица. Вы знаете, и от вашего имени распространяют ложную информацию. Старую информацию выдают за новую. Чтобы их привлечь к ответственности, мы предлагаем эту статью», — пояснил депутатам заместитель министра внутренних дел Нурбек Абдиев.

По его словам, наказание будет применяться, если недостоверной информацией причинен ущерб.

Фото Жогорку Кенеша. Результаты голосования за поправки в Кодекс о правонарушениях

Законопроект принят в первом чтении. Из зарегистрированных на заседании 82 нардепов 52 проголосовали «за». Против оказались Сеид Атамбаев и Дастан Бекешев.