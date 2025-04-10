На заседании Жогорку Кенеша депутат Улугбек Ормонов сообщил, что 5 апреля в городе Цинциннати штата Огайо Соединенных Штатов Америки кыргызстанцы открыли Федерацию кыргыз-курош.

По его словам, мероприятие никто не посетил из консульства Кыргызстана.

«Наши соотечественники там так подготовились, оделись в национальную одежду, танцевали «кара-жорго». В нем участвовали американские борцы, узбекистанцы. А из консульства никто не приехал. Хотя они готовились поговорить с ними, рассказать о проблемах», — сказал депутат.

Он обратился к представителю президента и кабмина в парламенте Алмасбеку Абытову с просьбой сделать замечание министру иностранных дел из-за того, что сотрудники консульства не посетили мероприятие.