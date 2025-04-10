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Власть

Главы МИД стран региона встретятся в формате «Центральная Азия — Россия»

В Алматы 11 апреля состоятся заседание Совета министров иностранных дел СНГ и 8-я встреча министров иностранных дел в формате «Центральная Азия — Россия». Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство Казахстана.

Планируется обсуждение широкого круга вопросов, направленных на дальнейшее укрепление сотрудничества в рамках Содружества. Особое внимание уделят координации усилий в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и иных сферах взаимодействия.

В рамках очередной встречи министров иностранных дел в формате «Центральная Азия — Россия» планируется обсудить актуальные вопросы взаимодействия стран региона в торгово-экономической и инвестиционной, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах, а также в области обеспечения региональной безопасности.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров примет участие в 8-й встрече глав МИД государств Центральной Азии 11 апреля. Об этом заявила на брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Она добавила, что стороны обменяются мнениями по ключевым международным проблемам под углом зрения координации шагов в целях их решения в интересах укрепления безопасности и стабильности в Центрально-Азиатском регионе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/325466/
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