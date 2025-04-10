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Власть

Стал известен состав переговорных групп России и США на встрече в Стамбуле

Стал известен состав переговорных групп России и Соединенных Штатов на встрече в Стамбуле, которая пройдет сегодня, 10 апреля.

Как отмечали в Кремле, переговоры будут посвящены нормализации работы посольств двух стран. Возглавят делегации Москвы и Вашингтона российский посол в США Александр Дарчиев и заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер.

В Госдепартаменте подчеркнули, что делегации не будут обсуждать украинский конфликт или другие вопросы восстановления двусторонних отношений.

Новый раунд переговоров между делегациями состоится в здании Генерального консульства РФ в Стамбуле.
Ссылка: https://24.kg/vlast/325461/
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