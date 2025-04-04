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Власть

Закон о выборах. МИД предлагает ввести голосование по QR-коду для мигрантов

МИД предлагает ввести электронное голосование посредством QR-кода для кыргызстанцев, проживающих и работающих за рубежом, во время выборов в ЖК. Об этом на парламентских слушаниях по законопроекту о внесении изменений в Закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша» сообщил замминистра Алмаз Имангазиев.

Он отметил, что с переходом на многомандатную систему выборов могут возникнуть проблемы с формированием списков избирателей и голосованием граждан за границей.

«Предлагаем определять список избирателей за рубежом не по консульскому учету, а дать доступ министерству к общей базе данных избирателей ЦИК. Когда гражданин придет голосовать, предлагаем идентифицировать его биометрические данные по отпечатку пальцев. Предлагаем также отказаться от использованных ранее бюллетеней и определить электронную форму с QR-кодом», — сказал Алмаз Имангазиев.

Отметим, 20 марта народные избранники приняли в первом чтении законопроект, который вводит новую систему выборов в парламент. Предлагается внедрить многомандатные избирательные округа по мажоритарной системе. В стране образуют 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых выберут по три депутата, одним из них должна быть женщина. Так, из 90 мандатов 60 получат мужчины, 30 — женщины.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324916/
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