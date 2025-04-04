Минюст предлагает отказаться от приема анонимных заявлений о преступлениях. Ведомство инициирует поправки в действующий Уголовно-процессуальный кодекс. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Как отмечают разработчики, анализ правоприменительной практики показывает, что есть многочисленные факты обращения в органы дознания, следствия и прокуратуры лиц, которые по существу не имеют отношения к складывающемуся правовому или экономическому конфликту.

«Такого рода «заявители» впоследствии не признаются потерпевшими по уголовным делам. Однако, будучи, как правило, ангажированными, заинтересованной в возбуждении уголовного дела стороной, пользуясь несовершенством уголовно-процессуального закона в этой части, они необоснованно повышают нагрузку на уполномоченные государственные органы. При этом страдают интересы самого потерпевшего, который, возможно, смог бы отыскать иную альтернативу для разрешения конфликтной ситуации (медиация, обращение в суд в гражданском порядке)», — говорится в справке-обосновании.

Минюст предлагает дополнить Уголовно-процессуальный кодекс КР понятием «ненадлежащий заявитель».

«Анонимное заявление, либо заявление о преступлениях против собственности, против порядка осуществления экономической деятельности, преступлениях в денежно-кредитной и валютной сфере, поданное физическим или юридическим лицом, не являющимся стороной имущественных правоотношений, не подлежит регистрации в Едином реестре преступлений и по нему досудебное производства не производится», — предлагает ведомство.

Речь в данном случае идет о следующих преступлениях, где имеются конкретные потерпевшие:

кража,

вымогательство,

мошенничество,

присвоение или растрата вверенного имущества, самовольный захват чужого земельного участка и самовольное строительство на землях сельскохозяйственного назначения с нарушением целевого назначения;

приведение земель в непригодное для использования в сельскохозяйственном производстве состояниес;

самовольные занятие или захват помещения, здания или сооружения;

самоуправство;

причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием;

уничтожение или повреждение чужого имущества.

Заявления от анонимщиков также не будут регистрироваться по преступлениям против порядка осуществления экономической деятельности:

организация финансовых пирамид,

незаконное использование средств индивидуализации (работ, услуг),

рейдерство,

незаконное получение информации, составляющей коммерческую или банковскую тайну,

разглашение коммерческой, банковской тайны, тайны налогоплательщика,

подкуп спортсменов.

По преступлениям в денежно-кредитной и валютной сфере:

незаконная выдача кредита,

подделка платежных документов,

злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссии).

По преступлениям против интересов службы в коммерческих и иных организациях: