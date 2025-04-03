За три года товарооборот Кыргызстана со странами Евросоюза увеличился в 2,4 раза

Садыр Жапаров сегодня в рамках рабочего визита в Узбекистан встретился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, обсуждены вопросы поступательного развития сотрудничества между Кыргызстаном и Европейским союзом, включая расширение торгово-экономических связей, привлечение инвестиций и реализацию инициатив в сфере устойчивого развития.

«С 2021 по 2024 год товарооборот КР со странами Евросоюза увеличился в 2,4 раза, при этом импорт вырос в 2,6 раза, а экспорт — в 1,5 раза. Это стало возможным, в том числе благодаря успешной реализации общей системы преференций, за что мы выражаем благодарность нашим европейским партнерам», — отметил Садыр Жапаров.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что укрепление региональной безопасности является неотъемлемым условием экономического процветания и устойчивого развития.

«Подписание договора о государственной границе между Кыргызстаном и Таджикистаном — это историческое достижение, открывающее перед регионом большие возможности. Оно не только укрепляет доверие между государствами, но и создает мощный импульс для роста торговли, привлечения инвестиций и реализации крупных инфраструктурных проектов», — подчеркнула она.

В завершение встречи стороны выразили приверженность расширению торгово-экономического партнерства, развитию транспортной инфраструктуры и укреплению региональной стабильности.