Запрет на работу в частных клиниках. В ЖК просят пересмотреть закон о медиках

На заседании парламента депутат Кундузбек Сулайманов попросил пересмотреть закон, запрещающий заведующим госбольниц одновременно работать в частных клиниках.

Отметим, указанный закон принят только в январе этого года.

«По предложению бывшего министра здравоохранения мы приняли закон о директорах и завотделениями госбольниц. Законом запретили работать параллельно в частных медучреждениях. Кажется, парламент преждевременно принял его. Предлагаю пересмотреть закон. Хорошо, пусть директора не работают в частных медцентрах, но заведующие... Потому что из-за принятого закона сейчас врачи в сельских и районных больницах не могут работать в местных клиниках. Поэтому все уходят из государственного сектора в частный. Поэтому считаю, что пока мы не поднимем зарплаты в госбольницах до уровня частных, рано внедрять этот закон», — сказал Кундузбек Сулайманов.

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Напомним, президент Садыр Жапаров подписал поправки в Закон «Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике» 24 января этого года.

Согласно изменениям, руководитель и заведующий отделением организации здравоохранения с государственной и муниципальной формами собственности не могут заниматься врачебной практикой в организациях здравоохранения с частной формой собственности по совместительству. В противном случае он будет освобожден от занимаемой должности в течение десяти рабочих дней.