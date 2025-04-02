Депутаты выявили нарушения в избрании главы Наццентра по предупреждению пыток

Депутатская комиссия выявила нарушения в избрании главы Национального центра по предупреждению пыток и членов его координационного совета. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил нардеп Кубанычбек Самаков.

Он возглавлял депутатскую комиссию по проверке законности выборов состава координационного совета и легитимности избрания Бакытбека Касымкулова директором НЦПП.

По словам Кубанычбека Самакова, депутатская комиссия заключила, что члены координационного совета и Бакытбек Касымкулов избраны с нарушением процедуры, а значит, незаконно.

Депутатская комиссия создана 30 октября 2004 года по обращению омбудсмена Джамили Джаманбаевой. Она заявила, что не была приглашена на заседание, на котором избран Бакытбек Касымкулов, тогда как по закону на выборах присутствие акыйкатчи обязательно. Также в выборах не участвовали депутаты Жогорку Кенеша.

Тогда Джамиля Джаманбаева обратилась в парламент с просьбой проверить легитимность избрания Бакытбека Касымкулова и трех членов координационного совета Национального центра по предупреждению пыток.