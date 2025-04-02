Жогорку Кенеш одобрил в третьем чтении получение кредитов от Южной Кореи

Депутаты Жогорку Кенеша одобрили в третьем чтении рамочное соглашение с правительством Южной Кореи о кредитах.

Согласно документу, Кыргызстан сможет получать кредиты из Фонда сотрудничества в области экономического развития (EDCF) с 2025 по 2029 год.

Общая сумма кредитов не должна превышать $500 миллионов, однако средства будут предоставляться в корейских вонах.

EDCF может финансировать проекты социально-экономического развития в разных отраслях экономики, представленные министерствами и ведомствами.