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Власть

Жогорку Кенеш одобрил в третьем чтении получение кредитов от Южной Кореи

Депутаты Жогорку Кенеша одобрили в третьем чтении рамочное соглашение с правительством Южной Кореи о кредитах.

Согласно документу, Кыргызстан сможет получать кредиты из Фонда сотрудничества в области экономического развития (EDCF) с 2025 по 2029 год.

Общая сумма кредитов не должна превышать $500 миллионов, однако средства будут предоставляться в корейских вонах.

EDCF может финансировать проекты социально-экономического развития в разных отраслях экономики, представленные министерствами и ведомствами.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324713/
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Кыргызстан сможет получать кредиты в EDCF Южной Кореи
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