В США сенатор выступал более 24 часов без перерыва против Дональда Трампа

В США побит рекорд самой длинной речи в истории Сената. Рекордсменом стал демократ Кори Букер, который более суток выступал с критикой Дональда Трампа, сообщает AP.

Он начал свое выступление вечером 31 марта, пообещав, что будет говорить «столько, сколько физически сможет». После этого выступал всю ночь и весь следующий день, закончив вечером 1 апреля.

Фото Reuters. Демократ Кори Букер более суток выступал в Сенате США с критикой Дональда Трампа

Речь сенатора продлилась 25 часов и 4 минуты без перерыва. Он побил рекорд, установленный сенатором Стромом Турмондом, который в 1957 году 24 часа и 18 минут добивался принятия закона о гражданских правах.

Речь против президента Дональда Трампа в Конгрессе вошла в историю как самое долгое выступление сенатора.

Так Кори Букер решил протестовать против радикальных мер жесткой экономии американского лидера и его сторонников среди республиканцев. В начале своей речи демократ заявил, что «будет мешать нормальной работе Сената Соединенных Штатов до тех пор, пока будет физически в состоянии это делать».

По его словам, всего за 71 день у власти Дональд Трамп нанес огромный вред американцам, если смотреть на это с точки зрения их безопасности, финансовой стабильности, основных основ демократии и общей надежды на то, что даже люди, занимающие самые высокие посты, сохраняют хоть какую-то порядочность.

«Дело не в том, кто левый, а кто правый. Дело в том, кто прав, а кто нет», — заявил Кори Букер.

Передохнуть во время выступления политику помогали коллеги по партии — они задавали ему вопросы, позволявшие брать небольшую паузу и продлевать время выступления.