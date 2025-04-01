В Астане из сквера убрали стенды с фотографиями Нурсултана Назарбаева

В Астане из сквера возле акимата убрали стенды с фотографиями Нурсултана Назарбаева, сообщает Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz

Раньше на этом месте стояли стенды с архивными кадрами экс-президента Казахстана, сделанными в разные годы, в том числе с участием других политиков. В пресс-службе акимата района Сарыарка сообщили, что в сквере Керей, Жәнібек хандар начаты плановые ремонтно-восстановительные работы по благоустройству.

«В рамках обновления ведется демонтаж конструкций с плакатами. Вместо них появятся цветники с многолетними зелеными насаждениями, что внесет вклад в улучшение экологии и общей эстетики пространства. Также проектом предусмотрены установка дополнительных опор освещения, обновление уличной мебели и создание гармоничного ландшафтного дизайна», — рассказали там.

Напомним, год назад восковую фигуру Нурсултана Назарбаева убрали из музея в Астане. Ее установили в 2018-м.

Ранее на территории Национального университета обороны в Астане также демонтировали памятник первому президенту, торжественно открытый к его 80-летию в 2020 году.

Кроме этого, портрет Нурсултана Назарбаева сняли и на станции метро в Алматы.