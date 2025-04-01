14:49
USD 86.51
EUR 93.66
RUB 1.02
Власть

Депутаты комитета ЖК не одобрили покупку троллейбусов для Оша на кредит ЕБРР

Депутаты комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству сняли с повестки дня приобретение троллейбусов для Оша на кредит и грант от Европейского банка реконструкции и развития.

Отметим, город Ош намерен получить у ЕБРР 23 миллиона евро на приобретение троллейбусов. На первом этапе банк выделял 14 миллионов евро, из которых 5 миллионов евро грант и 9 миллионов евро кредит на 15 лет с трехлетним льготным периодом по ставке 1 процент и ставка по Euribor.

Читайте по теме
Город Ош на деньги ЕБРР закупит электробусы, а не троллейбусы — вице-мэр

На втором этапе будет предоставлено 5,75 миллиона евро в качестве кредита и 3,26 миллиона евро в виде гранта.

Во время рассмотрения вопроса на заседании комитета выяснилось, что мэрия Оша намерена закупить электробусы. Депутат Исхак Масалиев возмутился, что в документе написано, что деньги пойдут на покупку троллейбусов. Он отметил, что соглашения нужно писать правильно, чтобы в дальнейшем не было проблем. Депутат предупредил, что при ввозе транспорта в страну также могут возникнуть проблемы, так как у троллейбусов и электробусов разный товарный код.

Заместитель министра финансов Улугбек Календеров пояснил, что это гибридные троллейбусы – электробусы, которые могут работать как на проводах, так и без них.

Тем не менее депутаты сняли законопроект с повестки дня и потребовали, чтобы мэрия Оша привела соглашение и другие документы в порядок.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324587/
просмотров: 124
Версия для печати
Материалы по теме
Мэрия Бишкека из троллейбусов сделает электроавтобусы
Убыточные для Бишкека троллейбусы в городе Ош стали приносить прибыль
В мэрии считают, что троллейбусы были не выгодны для Бишкека
Противоречивая политика городов. Депутаты сняли с повестки вопрос о троллейбусах
Город Ош на деньги ЕБРР закупит электробусы, а не троллейбусы — вице-мэр
В Бишкеке активисты продолжают отстаивать право горожан ездить на троллейбусах
Мэрия города Ош намерена закупить троллейбусы на более чем 14 миллионов евро
Сколько еще простоят переданные в регионы троллейбусы и при чем тут ЕБРР
Оставшиеся в Бишкеке троллейбусы хотят переделать в электробусы
Мэрия Бишкека: Суд признал законным демонтаж троллейбусных сетей
Популярные новости
Султанбай Айжигитов прокомментировал ситуацию с&nbsp;лишением его мандата депутата Султанбай Айжигитов прокомментировал ситуацию с лишением его мандата депутата
Дискредитирует власть. Эдиль Байсалов недоволен работой Счетной палаты Дискредитирует власть. Эдиль Байсалов недоволен работой Счетной палаты
Глава ЦИК: МВД дает разную информацию о&nbsp;несудимости Султанбая Айжигитова Глава ЦИК: МВД дает разную информацию о несудимости Султанбая Айжигитова
Задержание налоговиков. Уволенные сотрудники ГНС хотят вернуться к&nbsp;работе Задержание налоговиков. Уволенные сотрудники ГНС хотят вернуться к работе
Бизнес
Честная рассрочка для покупок на&nbsp;O!Market&nbsp;&mdash; без переплат и&nbsp;комиссий Честная рассрочка для покупок на O!Market — без переплат и комиссий
Электронный рыболовный билет доступен в&nbsp;MegaPay Электронный рыболовный билет доступен в MegaPay
Как правильно копить деньги: пять актуальных советов Как правильно копить деньги: пять актуальных советов
Совершите добро в&nbsp;Рамазан&nbsp;&mdash; оплатите фитр-садака через MegaPay Совершите добро в Рамазан — оплатите фитр-садака через MegaPay
1 апреля, вторник
14:43
Планируйте маршрут! В Бишкеке 2 апреля закроют еще один участок улицы Медерова Планируйте маршрут! В Бишкеке 2 апреля закроют еще один...
14:40
Депутаты комитета ЖК не одобрили покупку троллейбусов для Оша на кредит ЕБРР
14:39
Ужесточить наказание за передачу запрещенных предметов на зону предлагает ГСИН
14:18
В России вступили в силу новые требования для приема детей-иностранцев в школы
14:09
Девушка упала с аттракциона: комментарий администрации парка Панфилова