Депутаты комитета ЖК не одобрили покупку троллейбусов для Оша на кредит ЕБРР

Депутаты комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству сняли с повестки дня приобретение троллейбусов для Оша на кредит и грант от Европейского банка реконструкции и развития.

Отметим, город Ош намерен получить у ЕБРР 23 миллиона евро на приобретение троллейбусов. На первом этапе банк выделял 14 миллионов евро, из которых 5 миллионов евро грант и 9 миллионов евро кредит на 15 лет с трехлетним льготным периодом по ставке 1 процент и ставка по Euribor.

На втором этапе будет предоставлено 5,75 миллиона евро в качестве кредита и 3,26 миллиона евро в виде гранта.

Во время рассмотрения вопроса на заседании комитета выяснилось, что мэрия Оша намерена закупить электробусы. Депутат Исхак Масалиев возмутился, что в документе написано, что деньги пойдут на покупку троллейбусов. Он отметил, что соглашения нужно писать правильно, чтобы в дальнейшем не было проблем. Депутат предупредил, что при ввозе транспорта в страну также могут возникнуть проблемы, так как у троллейбусов и электробусов разный товарный код.

Заместитель министра финансов Улугбек Календеров пояснил, что это гибридные троллейбусы – электробусы, которые могут работать как на проводах, так и без них.

Тем не менее депутаты сняли законопроект с повестки дня и потребовали, чтобы мэрия Оша привела соглашение и другие документы в порядок.