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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Дональд Трамп не теряет надежду на прекращение войны в Украине

Дональд Трамп рассчитывает на согласие российского президента Владимира Путина заключить сделку для прекращения войны в Украине. Об этом президент США заявил во время общения с журналистами в Овальном кабинете Белого дома.

Reuters
Фото Reuters

«Я хочу убедиться, что он (президент России. — Прим. ред) доведет дело до конца. Я думаю, он выполнит то, о чем говорил мне, и выполнит свою часть сделки сейчас», — сказал он.

По его словам, он не хотел бы вводить вторичные пошлины на российскую нефть, но ему придется это сделать, если не будет достигнут прогресс по урегулированию в Украине.

«Я не хочу вводить вторичные пошлины на его нефть. Но я думаю, это то, что я бы сделал, если бы считал, что он не справляется с работой. Я сделал это с Венесуэлой. Я хочу, чтобы он заключил сделку, чтобы убийства российских и украинских солдат прекратились», — заявил глава Соединенных Штатов.

Дональд Трамп также прокомментировал соглашение с Киевом о добыче полезных ископаемых, которое не было подписано в тот день, когда в Белом доме произошла перепалка с Владимиром Зеленским.

«Я еще не говорил с ними (Украиной. — Прим. ред), но через вас я узнал, что они теперь говорят: «Я пойду на эту сделку, только если мы вступим в НАТО» или что-то в этом роде. Во-первых, это никогда не обсуждалось. Во-вторых, ...задолго до Путина они (Россия. — Прим. ред) говорили, что вы не вступите в НАТО».

«Возможно, именно из-за этого началась война», — добавил Дональд Трамп.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324539/
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