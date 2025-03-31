Был зол и взбешен. Трамп грозит вторичными санкциями на экспорт нефти из России

Дональд Трамп намерен ввести вторичные пошлины на экспорт нефти из России в случае отсутствия соглашения с Москвой по прекращению конфликта в Украине. Об этом он заявил в телефонном интервью NBC News.

Президент США сказал, что он был «очень зол» и «взбешен», когда Владимир Путин высказался о том, что РФ допускает временное управление в Украине под эгидой ООН.

«Если мы с Россией не сможем заключить соглашение о прекращении боевых действий и если я посчитаю, что это вина РФ, а это может быть и не так, но, если я посчитаю, что это вина России, я введу вторичные пошлины на нефть. На всю нефть, идущую из РФ. Если вы покупаете нефть в России, вы не можете вести бизнес в Соединенных Штатах. На всю нефть будет наложен тариф в размере 25 процентов, от 25 до 50 пунктов», — сказал он.

Дональд Трамп также анонсировал новый разговор с главой РФ Владимиром Путиным на начавшейся неделе.

Кроме того, глава Белого дома пригрозил Ирану «бомбардировками» и «вторичными пошлинами», если страна не заключит сделку с США, гарантирующую отказ от разработки ядерного оружия.

«Если они не заключат сделку, будут бомбардировки — и это будут бомбардировки, подобных которым они никогда не видели... Есть вероятность, что если они не заключат сделку, то я введу вторичные тарифы, как я делал четыре года назад», — подчеркнул он.

Ранее Иран официально отверг предложение о новых прямых переговорах с Соединенными Штатами по своей ядерной программе.

Как поясняет ВВС, вторичные санкции — это санкции против тех, кто ведет дела с компаниями или людьми, попавшими под первичные ограничения. В случае с Россией, например, против поставщиков электроники, продающих Москве продукцию, находящуюся под экспортным контролем американского Минфина, или поставщиков запчастей для танкеров «теневого флота».

Главной особенностью экономических санкций США является их экстерриториальность. Страна распространяет юрисдикцию далеко за пределы своей территории через инструмент вторичных ограничений, которые зачастую вводятся против третьих лиц и государств.

Попавшим под вторичные санкции все равно придется обращаться в американские регулирующие инстанции, чтобы разобраться с претензиями американских властей.