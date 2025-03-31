Алмамбет Шыкмаматов рассказал, кто может не заполнять налоговую декларацию

Пенсионеры, студенты и безработные освобождены от всеобщего декларирования. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике сообщил председатель Государственной налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов.

Он также дал пояснения по отмене нулевого отчета.

«Если, к примеру, компания только открылась и не получает прибыль, можно не сдавать отчеты, но как только организация начала зарабатывать, она должна показать прибыль и платить налоги. Это нормальная налоговая культура», — сказал Алмамбет Шыкмаматов.

Напомним, отечественные организации, государственные и муниципальные служащие должны сдать налоговую декларацию до 1 апреля 2025 года (по доходам за 2024 год), индивидуальные предприниматели и физические лица — до 1 мая.