23:02
USD 86.51
EUR 93.66
RUB 1.02
Власть

Алмамбет Шыкмаматов рассказал, кто может не заполнять налоговую декларацию

Пенсионеры, студенты и безработные освобождены от всеобщего декларирования. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике сообщил председатель Государственной налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов.

Он также дал пояснения по отмене нулевого отчета.

«Если, к примеру, компания только открылась и не получает прибыль, можно не сдавать отчеты, но как только организация начала зарабатывать, она должна показать прибыль и платить налоги. Это нормальная налоговая культура», — сказал Алмамбет Шыкмаматов.

Напомним, отечественные организации, государственные и муниципальные служащие должны сдать налоговую декларацию до 1 апреля 2025 года (по доходам за 2024 год), индивидуальные предприниматели и физические лица — до 1 мая.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324523/
просмотров: 969
Версия для печати
Материалы по теме
За три месяца 2025 года план по сбору налогов перевыполнен на 5 миллиардов сомов
Легализовать неучтенный товар в Кыргызстане можно до 1 апреля онлайн
Единая налоговая декларация. Кому в Кыргызстане и как ее подавать в 2025 году
Нурлан Умтулов освобожден от должности заместителя председателя Налоговой службы
Налоговая запускает QR-платежи для продавцов на рынках
Азат Алманбетов назначен заместителем председателя ГНС Кыргызстана
Глава ГНС: 60 процентов компаний в сфере архитектуры и дизайна уходят от налогов
Предложение об отмене электронных накладных внесли в администрацию президента
Ущерб более 200 миллионов сомов. В Таласской области задержан налоговик
Налоговая служба Кыргызстана перевыполнила план по сборам за январь — февраль
Популярные новости
Султанбай Айжигитов прокомментировал ситуацию с&nbsp;лишением его мандата депутата Султанбай Айжигитов прокомментировал ситуацию с лишением его мандата депутата
Ворух стал меньше. Как договорились Кыргызстан и&nbsp;Таджикистан по&nbsp;анклаву Ворух стал меньше. Как договорились Кыргызстан и Таджикистан по анклаву
Дискредитирует власть. Эдиль Байсалов недоволен работой Счетной палаты Дискредитирует власть. Эдиль Байсалов недоволен работой Счетной палаты
В&nbsp;Госдуме потребовали лишить Жерара Депардье российского гражданства В Госдуме потребовали лишить Жерара Депардье российского гражданства
Бизнес
Честная рассрочка для покупок на&nbsp;O!Market&nbsp;&mdash; без переплат и&nbsp;комиссий Честная рассрочка для покупок на O!Market — без переплат и комиссий
Электронный рыболовный билет доступен в&nbsp;MegaPay Электронный рыболовный билет доступен в MegaPay
Как правильно копить деньги: пять актуальных советов Как правильно копить деньги: пять актуальных советов
Совершите добро в&nbsp;Рамазан&nbsp;&mdash; оплатите фитр-садака через MegaPay Совершите добро в Рамазан — оплатите фитр-садака через MegaPay
31 марта, понедельник
22:39
Садыр Жапаров: Закрепление госграницы — это шаг к безопасности и развитию Садыр Жапаров: Закрепление госграницы — это шаг к безоп...
22:31
За сейсмостойкостью строящихся зданий ведется строгий контроль — Минстрой КР
22:30
Артисты Алтайского края дадут концерты в Кыргызстане в честь 80-летия Победы
22:16
За три месяца 2025 года план по сбору налогов перевыполнен на 5 миллиардов сомов
22:08
Глава ГНС Кыргызстана высказался о налоговой амнистии