Единая налоговая декларация. Кому в Кыргызстане и как ее подавать в 2025 году

Единая налоговая декларация (ЕНД) — форма налоговой отчетности для предоставления информации о вашей экономической деятельности. Она включает сведения о ваших доходах, расходах и имуществе, необходимых для расчета налоговых обязательств. В ЕНД указывают исчисленные и уплаченные суммы налогов, применяемые налоговые льготы.

Важно! В связи с изменениями в Налоговом кодексе обязанность подачи ЕНД для некоторых категорий физических лиц отменили. Это сделали для упрощения взаимодействия граждан с налоговой системой и снижения административной нагрузки.

1 Кто обязан подавать декларацию в 2025 году? В 2025 году (по доходам за 2024 год) декларацию обязаны подавать: До 1 апреля 2025 года: отечественные организации, за исключением финансируемых из бюджета и не имеющих налоговых обязательств по налогу на имущество за отчетный налоговый период;

иностранные организации, работающие в Кыргызстане через постоянное учреждение;

государственные и муниципальные служащие. До 1 мая 2025 года: индивидуальные предприниматели;

физические лица, работающие на основе патента или в зоне торговли с особым режимом;

граждане Кыргызстана, работающие в международных организациях, дипломатических и консульских учреждениях иностранных государств на территории страны;

физические лица, получившие налогооблагаемый доход и имеющие обязательства по уплате подоходного налога;

физические лица, желающие получить социальный и имущественный вычеты.

Кто освобожден от сдачи ЕНД? Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и у которых не возникает налоговых обязательств, освобождены от обязательной подачи ЕНД: пенсионеры;

домохозяйки;

студенты.

лица, занимающиеся научной, творческой, преподавательской или оздоровительной деятельностью;

физические лица, не попадающие под категории, обязанные предоставлять ЕНД по действующему законодательству. Даже если вы освобождены от обязательной подачи ЕНД, вы имеете право подать ее добровольно.

Отменено ли всеобщее декларирование? Да, планы по введению всеобщего декларирования с 2027 года отменили. Решение принято в связи с развитием цифровых технологий и автоматизированных систем налогового контроля, которые позволяют эффективно администрировать налоги без необходимости массовой декларационной кампании.

Как правильно подавать ЕНД? ЕНД следует подавать в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика. В отдельных случаях, предусмотренных налоговым законодательством, представление декларации допускается на бумажном носителе. На данный момент утверждены следующие формы ЕНД: STI FORM −100: для физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность;

STI FORM −101: для организаций;

STI FORM −102: для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность;

STI FORM −155: для физических лиц, замещающих или занимающих государственную и муниципальную должность. При заполнении ЕНД важно выбрать правильную форму декларации, соответствующую вашему виду деятельности, статусу и отчетному периоду.

Где и как можно сдать декларацию? Электронно: Заполните ЕНД онлайн через личный «кабинет налогоплательщика» (потом закреплю ссылку). Для этого вам понадобится любое устройство с доступом в интернет.

Где найти образцы заполнения ЕНД и помощь? На официальном сайте Налоговой службы вы найдете все необходимые ресурсы: формы ЕНД для скачивания;

порядок заполнения каждой формы с подробными инструкциями для каждой ячейки;

образцы заполненных деклараций для разных категорий налогоплательщиков;

видеоуроки по заполнению ЕНД.

Что будет, если сдать декларацию с опозданием или не сдать вообще? За нарушение сроков подачи ЕНД или за непредставление декларации юридическими и физическими лицами (за исключением государственных и муниципальных служащих) предусмотрена налоговая санкция в размере 70 расчетных показателей (7 тысяч сомов), по государственным и муниципальным служащим материалы передают в прокуратуру.

Как узнать, что электронная декларация принята? После сохранения ЕНД в электронном виде, зайдите в раздел «Журнал электронных отчетов» в вашем личном «кабинете налогоплательщика», убедитесь что декларация отображается в журнале. Далее отправьте ЕНД в ГНС и дождитесь ее принятия. На принятой электронной ЕНД должен быть QR-код и дата предоставления, подтверждающие ее прием.

Какой штраф за неверные данные в декларации? Предоставление искаженных данных в ЕНД влечет административную ответственность в виде штрафа до 1 тысячи сомов.

В чем выгода добровольной сдачи ЕНД? Даже если вы не обязаны подавать ЕНД, добровольная подача может быть выгодна: повышение прозрачности учета налоговых обязательств и доходов;

возможность получения налоговых льгот и вычетов, если они вам положены;

упрощение взаимодействия с налоговыми органами в будущем.

Нужно ли сдавать декларацию гражданину Кыргызстана, живущему за рубежом? Если вы являетесь гражданином Кыргызстана, проживаете за границей, но относитесь к категориям лиц, обязанных представлять ЕНД, вы обязаны ее сдать. Вы можете сделать это в электронном виде из любой точки мира, где есть доступ к интернету, в налоговый орган по месту вашей регистрации в Кыргызстане.

Нужно ли иностранцам, постоянно проживающим и работающим в Кыргызстане, сдавать ЕНД? Иностранные граждане, постоянно проживающие в Кыргызстане, которые признаются резидентами КР, представляют ЕНД, если они подпадают под категорию лиц, обязанных сдавать декларацию.