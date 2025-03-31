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Власть

Противоречивая политика городов. Депутаты сняли с повестки вопрос о троллейбусах

На заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции депутаты сняли с повестки проект соглашения между Кыргызстаном и Европейским банком реконструкции и развития по проекту «Электрический общественный транспорт Оша».

Документ предусматривал выделение городу 14 миллионов 740 тысяч евро на покупку троллейбусов, из которых 5 миллионов евро — грант. Но, как оказалось, мэрия южной столицы решила вместо троллейбусов купить 30 электробусов.

Во время обсуждения депутаты заметили противоположные заявления муниципалитетов городов относительно троллейбусов.

«Вице-мэр Оша говорит, что троллейбусы низкозатратные. При этом в мэрии Бишкека при ликвидации этого вида транспорта говорили, что тратят 205 миллионов сомов субсидии. Один и тот же транспорт, но показатели разные. Вы бы организовали встречи двух мэрий. Через три-четыре года вы опять скажете, что это невыгодный транспорт и будете ликвидировать?» — обратился нардеп Бактыяр Калпаев к заместителю главы Минфина Улугбеку Календерову.

Депутаты напомнили, что в столичном муниципалитете говорили: троллейбусы создают пробки и портят вид города, а власти Оша утверждают, что этот транспорт, напротив, решит проблему заторов.

В связи с этим Бактыяр Калпаев предложил на следующее заседание пригласить представителей мэрий Нарына и Баткена, куда передали столичные троллейбусы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324511/
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