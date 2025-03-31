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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Выход из сделки по редкоземельным металлам. Трамп обещает проблемы Зеленскому

Глава США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет выйти из сделки по добыче полезных ископаемых. По его словам, в случае выхода у Зеленского будут «большие проблемы», сообщает агентство Reuters.

из архива
Фото из архива

«Он пытается выйти из сделки по редкоземельным металлам. И если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, большие проблемы», — сказал глава Белого дома.

Дональд Трамп также добавил, что «он (Зеленский) хочет быть членом НАТО, но он никогда не будет членом НАТО». «Он это понимает», — сказал лидер США журналистам на борту президентского самолета.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты представили Киеву обновленный проект соглашения, который предполагает почти полный контроль Вашингтона над всеми месторождениями полезных ископаемых Украины без гарантий безопасности для Киева.

Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получила документ. Он также говорил, что условия сделки по недрам постоянно меняются.

Соглашение планировалось подписать в тот день, когда в Белом доме произошла перепалка между Трампом, Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324414/
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