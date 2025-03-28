В Кыргызстане у фермеров тоннами гниет картофель. Комментарий Минводсельпрома

Фермеры Иссык-Кульской области распространяют в социальных сетях информацию о том, что у них тоннами гниет урожай картофеля, в то время как в Бишкеке килограмм стоит 70 сомов.

Фермеры сообщили, что им не удается продать овощ из-за того, что местный рынок заполнен картофелем из Китая.

Корреспондент 24.kg обратилась в Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Заведующий отделом реализации решений по продовольственной безопасности Эрбол Замирбеков рассказал, что картофель стал дорожать со второй половины января.

«Тогда мы объездили всю Иссык-Кульскую и Нарынскую области, где в больших объемах выращивают этот овощ. Организовывали встречи с фермерами и рекомендовали продать запасы. В то время еще был спрос на картофель из Узбекистана. Мы объяснили фермерам, что скоро созреет новый урожай в Пакистане и Иране, и Узбекистан начнет закупать у них, но фермеры отказались. Они решили ждать, когда цена на картофель поднимется до 100 сомов», — пояснил он.

По словам чиновника, Минводсельпром не имеет права вмешиваться ни в ценовую политику, ни в рыночную экономику. Если предпринимателям дешевле закупать импортный картофель для продажи на рынке, то ведомство не намерено им запрещать. Если ввести сейчас запрет на импорт, то цена на овощ вырастет как минимум в два раза и тогда будут недовольны потребители.

«Мы тогда фермерам предлагали места на рынках Бишкека, чтобы они продавали свой картофель. Они отказались. Мы и сейчас готовы им предоставить эти места, если будут желающие. Ведь в Иссык-Кульской области, даже в городах, картофель невозможно продавать в розницу. Там у всех свой или берут у родственников. Но они хотят продавать на месте, чтобы скупщики приехали и забрали овощ», — рассказал Эрбол Замирбеков.