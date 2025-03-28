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Власть

Учебный центр Минфина переименован в Финансовую академию

Кабинет министров КР переименовал государственное учреждение «Учебный центр Министерства финансов КР» в «Финансовую академию Министерства финансов КР». Соответствующее постановление 25 марта подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.

Согласно документу, переименование направлено на развитие профессионального потенциала государственных и муниципальных служащих в сфере управления государственными финансами.

Министерству финансов поручено провести государственную перерегистрацию учреждения, а также в шестимесячный срок привести свои решения в соответствие с новым постановлением. 

Документ вступит в силу через семь дней после официального опубликования.

Учебный центр был создан в 1978 году как Республиканские курсы повышения квалификации работников финансовых и страховых органов. В 2001 году он был преобразован в Учебный центр Министерства финансов КР.

Его основной задачей было обучение и переподготовка сотрудников Министерства финансов, а также специалистов органов государственной власти и местного самоуправления по вопросам эффективного управления государственными финансами, применения международных стандартов финансовой отчетности и ведения внутреннего аудита в государственном секторе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324245/
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