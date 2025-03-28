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Власть

Дебюрократизация. Чиновники не будут рассматривать письма, если в них есть мат

Минюст предлагает изменить порядок рассмотрения обращений граждан страны в госорганы. Поправки в действующее законодательство вынесены на общественное обсуждение.

В ведомстве ссылаются на анализ практики и полагают, что «еще недостаточно развиты нормы, регулирующие вопросы формы и содержания подаваемых заявлений». Это приводит к трудностям в рассмотрении обращений, которые иногда могут быть изложены недостаточно четко и последовательно, добавили в Минюсте.

Иницииатор также отмечает, что большое количество заявлений содержит неопределенные, противоречивые или трудно интерпретируемые формулировки, которые усложняют их рассмотрение и могут потребовать дополнительного уточнения. А предлагаемые изменения, надеются в ведомстве, поспособствуют «более четкому, систематичному и прозрачному процессу подачи и рассмотрения обращений, что повысит эффективность взаимодействия граждан с государственными органами».

Министертво юстиции признает: рассматривающие обращения чиновники иногда выходят за пределы указанной в жалобе сути, «что затрагивает законные интересы физических и юридических лиц, становится питательной средой для развития коррупционных процессов».

Изменения предусматривают требования к содержанию обращения и необходимость приложения документов, подтверждающих его суть.

В ведомстве также хотят обязать госорганы публиковать ответы на своих официальных сайтах, если массово поступают идентичные обращения от группы граждан. При этом чиновники будут обязаны уведомлять их об этом.

Госорганы могут не рассматривать письма кыргызстанцев, если в них содержится нецензурная брань или угрозы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324206/
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