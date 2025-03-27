Бишкеку выделят 4,5 миллиарда сомов из республиканского бюджета

Бишкеку выделят 4 миллиарда 500 миллионов сомов из республиканского бюджета. Об этом на сессии Бишкекского городского кенеша сообщил мэр Айбек Джунушалиев.

«Эти деньги выделяются в поддержку столицы. Кроме того, в начале года еще президент выделил 100 миллионов сомов на мусоросортировочный завод. До утилизации мусора у нас будет еще сортировка. Мы планируем завершить строительство завода до декабря текущего года», — сказал градоначальник.

Бишкекеский городской кенеш принял проект бюджета столицы на 2025 год без обсуждения.