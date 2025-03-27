ГКНБ вернул мэрии Бишкека шесть детских садов

Государственный комитет национальной безопасности вернул мэрии шесть незаконно приватизированных детских садов. Об этом на сессии Бишкекского городского кенеша сообщил мэр Айбек Джунушалиев.

Мэрия попросила депутатов предоставить временные полномочия для принятия объектов в муниципальную собственность без рассмотрения горкенеша. Большинство депутатов проголосовали за делегирование полномочий.

Айбек Джунушалиев сообщил, что в этих детсадах уже провели ремонт и теперь надо в срочном порядке ввести их в эксплуатацию.