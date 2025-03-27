Дебюрократизация госорганов: ликвидацию юридических лиц и ИП упростят

Состоялось первое заседание межведомственной комиссии по мониторингу реализации указа президента о дебюрократизации системы государственной службы.

Фото пресс-службы кабмина

По словам главы кабмина Адылбека Касымалиева, создание эффективной системы государственного управления находится под пристальным контролем властей.

Он напомнил, что необходимо максимально устранить бюрократические барьеры, негативно влияющие на организацию работы чиновников.

Определены ключевые направления работы по дебюрократизации, нацеленные на:

ускорение процессов принятия управленческих решений;

активное внедрение современных цифровых решений;

устранение дублирования функций;

ликвидацию неэффективных и дублирующих друг друга структур.

Министр юстиции Аяз Баетов представил первый пакет решений по 45 вопросам, который включает 36 проектов нормативных правовых актов и около 10 системных поручений.

Он отметил, что предложенные меры охватывают широкий спектр вопросов, затрагивающих как деятельность государственных органов, так и взаимодействие граждан и бизнеса с государством.

Ключевые предложения по дебюрократизации, вошедшие в пакет:

Стабильность законодательства: закрепление нормы, ограничивающей частоту внесения изменений в 18 кодексов КР одним разом в год, что призвано обеспечить стабильность законодательства и предсказуемость для бизнеса.

Упрощение ликвидации юридических лиц и ИП.

Аутсорсинг отдельных функций, например вопросы передачи на аутсорсинг проведения календарных прививок и оказания услуг в сфере лечения онкологических заболеваний, вопросы исполнения судебных решений.

Рациональное использование государственных ресурсов: урегулирование вопроса эффективного использования ресурсов государственных органов, не задействованных в работе на постоянной основе.

Сокращение бумажного документооборота: поэтапное внедрение практики получения справок и сведений от госорганов только через систему «Тундук», начиная с граждан младше 50 лет (с 14 апреля), а также запрет государственным органам требовать информацию, в частности справки, уже находящиеся в распоряжении других госорганов (вводится поэтапно, через взаимное подключение баз данных разных ведомств);

Ускоренная цифровизация судебных процессов, по гражданским и административным делам.

Адылбек Касымалиев предложил рассмотреть возможность упрощения процедуры получения лицензий и разрешительных документов в рамках следующих пакетов мер. Он также подчеркнул важность участия граждан в обсуждении процедур, требующих дебюрократизации, и призвал к активному взаимодействию с общественностью.