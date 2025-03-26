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Власть

Инвестиционная территория с особым правовым режимом создается на Иссык-Куле

Специальная инвестиционная территория с особым правовым режимом создается на Иссык-Куле. Соответствующий указ подписал президент. Документ опубликован на портале «Токтом».

Он принят в целях улучшения инвестиционного климата в Кыргызской Республике, обеспечения гарантий защиты прав и законных интересов инвесторов, включая иностранных инвесторов, действующих на территории страны.

«Указом президента КР от 17 марта 2025 года УП № 92 признано необходимым создание на территории Иссык-Кульской области специальной инвестиционной территории с особым правовым режимом и независимого международного центра по урегулированию споров с применением норм и принципов английской правовой системы, а также иных юрисдикций системы общего права», — говорится в документе.

Кабинету министров поручено незамедлительно приступить к реализации указа, включая разработку и принятие соответствующих проектов нормативных правовых актов по внесению соответствующих изменений в национальное законодательство, обеспечивающих создание специальной инвестиционной зоны с особым правовым режимом.

Также предписано образовать межведомственную экспертную рабочую группу при кабмине по координации деятельности государственных органов и органов местного самоуправления по вопросам реализации задач.

На нее возложены следующие функции:

  • осуществление общего руководства и координация деятельности по реализации указа;
  • разработка, рассмотрение и одобрение проектов нормативных правовых актов, разработанных в реализацию указа, с учетом рекомендаций экспертов и консультантов, и внесение на рассмотрение кабмина;
  • внесение рекомендаций по определению границ и подготовке необходимой инфраструктуры для размещения специальной инвестиционной зоны с особым правовым режимом;
  • внесение предложений по определению категорий споров, которые могут быть отнесены к ведению независимого международного центра по урегулированию споров (с применением норм и принципов английской правовой системы, а также иных юрисдикций системы общего права);
  • привлечение к работе международных консультантов и экспертов;
  • выработка иных организационных мер.

4. Кабинету Министров Кыргызской Республики:

— незамедлительно приступить к реализации настоящего указа, включая разработку и принятие соответствующих проектов нормативных правовых актов по внесению соответствующих изменений в национальное законодательство, обеспечивающих создание специальной инвестиционной зоны с особым правовым режимом;

— в случае необходимости привлечь к работе международных консультантов и экспертов, специализирующихся на арбитражных процедурах с применением английского права, а также иных юрисдикций системы общего права.
Ссылка: https://24.kg/vlast/323930/
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