Кыргызстан ратифицировал соглашение с Таджикистаном об использовании автодорог

Садыр Жапаров подписал Закон «О ратификации соглашения между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан о строительстве и использовании автомобильных дорог, обустройстве и использовании перекрестка автомобильных дорог, подписанного 13 марта 2025 года в городе Бишкеке». Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, закон принят Жогорку Кенешем 19 марта 2025 года.

«Соглашение предусматривает обеспечение беспрепятственного передвижения граждан, проезда транспортных средств и перевозки грузов между государствами. В его рамках предусмотрено проектирование и строительство двух автомобильных дорог, которые получат нейтральный статус с момента вступления в силу соглашения», — говорится в сообщении.

Речь идет о следующих дорогах:

Дача — Капчыгай (Ходжаи Аъло — Ворух) в объезд по восточной стороне населенного пункта Капчыгай;

Мин-Орук — Самаркандек (Ориено — Шуристон) в объезд по северной стороне населенного пункта Сурх.

Автомобильная дорога Дача — Капчыгай (Ходжаи Аъло — Ворух) будет использоваться Таджикистаном, трасса Мин-Орук — Самаркандек (Ориено-Шуристон) — Кыргызстаном.

Одновременно предлагается совместное обустройство и использование перекрестка автомобильных дорог Ош — Раззаков и Исфара — Ворух, которые приобретают нейтральный статус и используются государствами на равных правах.