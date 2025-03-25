16:31
USD 86.69
EUR 94.00
RUB 1.03
Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Ситуация вокруг Украины. Первый комментарий на переговоры США и России

«В общем впечатление осталось такого конструктивного диалога, который нужен и необходим. Американцы тоже в этом заинтересованы», — заявил журналистам сенатор Григорий Карасин, участвовавший во встрече в Эр-Рияде.

СМИ
Фото СМИ. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин

Он отметил, что диалог был «непростой, но весьма полезный». Напомним, второй раунд переговоров Вашингтона и Кремля длился 12 часов.

«Обсуждалось все, был насыщенный, непростой диалог, но весьма полезный для нас и для американцев. Многие проблемы обсудили. Конечно, далеко не все решили, не во всем согласились, но то, что такой разговор состоялся, мне кажется, это очень своевременно», — сказал глава комитета Совета Федерации по международным делам.

По словам Григория Карасина, переговоры продолжатся с участием международного сообщества, включая ООН.

«Будем продолжать это делать, вовлекая и международное сообщество, прежде всего Организацию Объединенных Наций и отдельные страны. В общем впечатление осталось такого конструктивного диалога, который нужен и необходим. Американцы тоже в этом заинтересованы», — заключил представитель российской делегации.

Это первый публичный комментарий по итогам второй встречи. Сегодня также ожидается совместное заявление по итогам консультаций Вашингтона и Москвы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/323856/
просмотров: 1333
Версия для печати
Материалы по теме
Содержание переговоров в Эр-Рияде не будет обнародовано — Дмитрий Песков
Ситуация вокруг Украины. Переговоры США и России в Эр-Рияде длились 12 часов
Конструктивно. В Эр-Рияде завершился второй раунд переговоров США и Украины
Каждому по комнате. Как пройдут переговоры США с Украиной и Россией в Эр-Рияде
Власти Украины согласны с необходимостью президентских выборов — США
Евросоюз отказался от конфискации замороженных российских активов
США хотят забрать украинские атомные электростанции под свое управление
Зеленский согласен на прекращение огня, но просит у Трампа ЗРК Patriot
Переговоры по Украине о прекращении огня продолжатся 23 марта — Белый дом
Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа: версия Белого дома
Популярные новости
Контрабанда на&nbsp;границе продолжается. Депутат предлагает внести изменения в&nbsp;УК&nbsp;КР Контрабанда на границе продолжается. Депутат предлагает внести изменения в УК КР
Нацвалюту начали печатать в&nbsp;Кыргызстане. Президент посетил &laquo;Учкун&raquo; Нацвалюту начали печатать в Кыргызстане. Президент посетил «Учкун»
Мэр города&nbsp;Ош поручил отреставрировать и&nbsp;перенести памятник поэту Алишеру Навои Мэр города Ош поручил отреставрировать и перенести памятник поэту Алишеру Навои
Минстрой начал легализовывать многоквартирные дома, не&nbsp;имеющие документов Минстрой начал легализовывать многоквартирные дома, не имеющие документов
Бизнес
Кыргызстан&nbsp;&mdash; Катар: отборочный матч на&nbsp;ЧМ-2026 уже сегодня! Кыргызстан — Катар: отборочный матч на ЧМ-2026 уже сегодня!
MegaPay и&nbsp;&laquo;Элкарт&raquo; подвели итоги финального этапа акции MegaPay и «Элкарт» подвели итоги финального этапа акции
Госбанк развития&nbsp;КР открыл представительство в&nbsp;Оше Госбанк развития КР открыл представительство в Оше
MEGA провела экскурсию для школьников в&nbsp;свой офис на&nbsp;весенних каникулах MEGA провела экскурсию для школьников в свой офис на весенних каникулах
25 марта, вторник
16:27
Комбанкам КР разрешат брать комиссию за обмен долларов США старого образца Комбанкам КР разрешат брать комиссию за обмен долларов...
16:22
Председатель Верховного суда Кыргызстана получил выговор. За что?
16:09
Содержание переговоров в Эр-Рияде не будет обнародовано — Дмитрий Песков
16:01
Мэр столицы рассказал президенту о ремонте дорог в Бишкеке и других проектах
15:28
Госдума предлагает выдавать трудовым мигрантам целевые патенты