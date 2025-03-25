Ситуация вокруг Украины. Первый комментарий на переговоры США и России

«В общем впечатление осталось такого конструктивного диалога, который нужен и необходим. Американцы тоже в этом заинтересованы», — заявил журналистам сенатор Григорий Карасин, участвовавший во встрече в Эр-Рияде.

Фото СМИ. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин

Он отметил, что диалог был «непростой, но весьма полезный». Напомним, второй раунд переговоров Вашингтона и Кремля длился 12 часов.

«Обсуждалось все, был насыщенный, непростой диалог, но весьма полезный для нас и для американцев. Многие проблемы обсудили. Конечно, далеко не все решили, не во всем согласились, но то, что такой разговор состоялся, мне кажется, это очень своевременно», — сказал глава комитета Совета Федерации по международным делам.

По словам Григория Карасина, переговоры продолжатся с участием международного сообщества, включая ООН.

«Будем продолжать это делать, вовлекая и международное сообщество, прежде всего Организацию Объединенных Наций и отдельные страны. В общем впечатление осталось такого конструктивного диалога, который нужен и необходим. Американцы тоже в этом заинтересованы», — заключил представитель российской делегации.

Это первый публичный комментарий по итогам второй встречи. Сегодня также ожидается совместное заявление по итогам консультаций Вашингтона и Москвы.